BTG propõe incorporação de ações do Banco Pan
(Reuters) - O Banco BTG Pactual anunciou na noite de segunda-feira que propôs a incorporação das ações do Banco Pan por meio de troca de ações, conforme fato relevante.
De acordo com o documento, os acionistas receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan. As units são compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A.
A proposta representa prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado da ação preferencial do Pan na presente data, disse.
O BTG acrescentou que após a incorporação, o Pan será convertido em uma subsidiária integral indireta, retirando-o da bolsa de valores.
A operação - que será realizada por meio do Banco Sistema - está prevista para terminar ainda no exercício social de 2025.
O banco disse ainda que a operação "permite a simplificação e a otimização da estrutura administrativa e societária do grupo econômico ao qual as companhias pertencem" e implica aumentos do capital social do Banco Sistema e do BTG Pactual.
(Por Tiago Brandão, edição Michael Susin)