Topo

Notícias

BTG propõe incorporação de ações do Banco Pan

14/10/2025 06h12

(Reuters) - O Banco BTG Pactual anunciou na noite de segunda-feira que propôs a incorporação das ações do Banco Pan por meio de troca de ações, conforme fato relevante.

De acordo com o documento, os acionistas receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan. As units são compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A.

A proposta representa prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado da ação preferencial do Pan na presente data, disse.

O BTG acrescentou que após a incorporação, o Pan será convertido em uma subsidiária integral indireta, retirando-o da bolsa de valores.

A operação - que será realizada por meio do Banco Sistema - está prevista para terminar ainda no exercício social de 2025.

O banco disse ainda que a operação "permite a simplificação e a otimização da estrutura administrativa e societária do grupo econômico ao qual as companhias pertencem" e implica aumentos do capital social do Banco Sistema e do BTG Pactual.

(Por Tiago Brandão, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

Quatro referências ambientais do Brasil para acompanhar na COP30

Estados brasileiros registram apagão durante a madrugada

Incêndio atinge comunidade na zona leste de SP e causa bloqueio na Marginal Tietê

O que se sabe sobre apagão que afetou vários estados

CAS mantém exclusão de ginastas israelenses do Mundial da Indonésia

Guerra comercial entre China e EUA se intensifica com novas sobretaxas portuárias

OMS pede atenção urgente à saúde cerebral

Grécia tem greve geral contra projeto de jornada de trabalho de 13 horas

Google investirá US$ 15 bilhões na Índia e construirá maior centro de IA fora dos Estados Unidos

Tarifas americanas sobre madeira e móveis entram em vigor