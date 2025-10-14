BRB afirma manter BC informado e nega irregularidades em compra de carteira de crédito

O Banco de Brasília (BRB) afirmou em comunicado ao mercado que mantém o Banco Central atualizado sobre as operações que realiza e refuta a notícia de que tem feito negócios à margem da instituição, conforme publicação na imprensa.

A reportagem em questão afirmava que o banco adquiriu uma carteira de crédito de R$ 1 bilhão do Banco Master, mesmo após o BC vetar a compra do banco inteiro.

No comunicado, o BRB afirma ainda que realiza negócios com diversas outras instituições financeiras, em linha com seu planejamento estratégico, que prevê o desenvolvimento dos negócios e a ampliação da atuação da instituição por meio do aproveitamento de oportunidades existentes no mercado.

"As operações realizadas pelo BRB seguem a dinâmica natural do mercado financeiro, sempre com o objetivo de gerar eficiência, rentabilidade e crescimento sustentável, com volume aderente ao porte da companhia e respeitando os limites da Declaração de Apetite a Riscos - RAS", diz o documento.