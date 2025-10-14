Topo

Brazilian Rare Earths capta 120 milhões de dólares australianos para acelerar projetos de terras raras no Brasil

14/10/2025 08h34

(Reuters) - A mineradora australiana Brazilian Rare Earths informou na madrugada desta terça-feira que arrecadou 120 milhões de dólares australianos para acelerar o desenvolvimento de projetos de terras raras no Brasil por meio de uma emissão de ações, de acordo com um comunicado da empresa.

Conforme o documento, a BRE recebeu compromissos firmes para uma colocação de 25,6 milhões de novas ações ordinárias a um preço de emissão de 4,68 dólares australianos por ação.

De acordo com a empresa, os fundos também serão utilizados para reduzir os prazos para a refinaria integrada de separação de terras raras planejada em Camaçari, Bahia.

A BRE atualmente opera nos projetos Rocha da Rocha e Amargosa, ambos na Bahia.

(Por Michael Susin em Barcelona)

