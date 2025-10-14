Brasil tem falhas no segundo tempo, perde de virada para o Japão e deixa dúvidas

Depois de golear a Coreia do Sul, a seleção brasileira foi derrotada pelo Japão por 3 a 2, nesta terça-feira, em Tóquio, no segundo amistoso disputado na Ásia durante a Data Fifa. O Brasil chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas teve falhas defensivas na segunda etapa e perdeu para os japoneses pela primeira vez na história, em 14 jogos disputados.

Tiago Leme, de Tóquio, para a RFI

Em relação à escalação que goleou os sul-coreanos por 5 a 0 na última sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti fez oito mudanças e manteve apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior entre os titulares. Faltando oito meses para a Copa do Mundo de 2026, os problemas defensivos da seleção geram dúvidas, enquanto o setor ofensivo teve um desempenho mais consistente.

O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos. Estreando pela seleção nesta Data Fifa, o lateral Paulo Henrique, do Vasco, aproveitou bom passe de Bruno Guimarães e fez o gol. Aos 31, Lucas Paquetá deu a assistência para Gabriel Martinelli marcar o segundo gol brasileiro.

No segundo tempo, logo aos 6 minutos, o zagueiro Fabrício Júnior errou um passe na saída de bola, e Minamino diminuiu para o Japão. A partir daí, o time da casa cresceu em campo, e o Brasil teve dificuldades para reagir. O empate saiu aos 16 minutos, quando Ito cruzou, Nakamura finalizou, Fabrício Bruno tentou cortar, e a bola entrou.

Aos 25 minutos, veio a virada japonesa. Após cobrança de escanteio, Ueda cabeceou e fez 3 a 2 para o Japão, para a festa da torcida da casa, que lotou o estádio Ajinomoto, com quase 45 mil pessoas.

Ancelotti fez algumas substituições, colocou titulares em campo, mas o time asiático se defendeu bem. Matheus Cunha chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o apito final, mais celebração para a torcida japonesa.

Na entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti analisou a partida em Tóquio.

"Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício, estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que aconteceu. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa tenha sido ruim. Repito, o erro afetou demais", disse o treinador italiano, que completou: "Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol."

Capitão da equipe, o volante Casemiro fez sua avaliação do desempenho da seleção brasileira nesta Data Fifa.

"É um balanço muito positivo. Se não fossem os últimos 45 minutos, eu diria que foi excelente. Mas a imagem dos 45 minutos finais deixa um gosto amargo. Na vida, tem que haver sempre equilíbrio. Não é porque ganhamos da Coreia do Sul que seríamos campeões da Copa do Mundo, e não é porque perdemos para o Japão que vamos perder a Copa do Mundo", afirmou.

Antes do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, que começa no dia 11 de junho, a seleção brasileira deve ter apenas mais cinco jogos pela frente. Em novembro, deve enfrentar Senegal e Tunísia, provavelmente em Londres e Paris. Em março do ano que vem, mais dois amistosos, possivelmente contra seleções europeias, nos Estados Unidos. A última partida antes da Copa será em junho, já depois da convocação final em maio. Ancelotti tem o desafio de resolver as dúvidas e manter vivo o sonho do hexacampeonato mundial.