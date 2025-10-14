Topo

Notícias

Brasil leva virada e sofre derrota inédita para Japão (3-2) em amistoso

14/10/2025 09h32

O Brasil foi derrotado pelo Japão pela primeira vez na história nesta terça-feira (14), por 3 a 2, de virada, em amistoso disputado em Tóquio.

A Seleção vencia por 2 a 0 no intervalo, com gols de Paulo Henrique (26') e Gabriel Martinelli (32'), mas os donos da casa reagiram no segundo tempo marcando com Takumi Minamino (52'), Keito Nakamura (62') e Ayase Ueda (71').

O volante Casemiro, que foi o capitão da Seleção na ausência do zagueiro Marquinhos, espera que a derrota seja um "aprendizado".

"Nesse alto nível, tem que manter o equilíbrio (...) A Copa do Mundo está aí, 45 minutos podem custar um sonho de infância", comentou o camisa 5 após a derrota brasileira.

Antes do jogo desta terça-feira, o Brasil havia enfrentado o Japão 13 vezes, com retrospecto de 11 vitórias e dois empates.

- Efeito dominó -

Embora a primeira oportunidade tenha sido do Japão, em um cruzamento de Minamino que Ueda não alcançou por pouco, o Brasil parecia ter o jogo sob controle.

Um bonito passe em profundidade de Bruno Guimarães após uma triangulação na entrada da área encontrou o lateral Paulo Henrique, que bateu com categoria para fazer 1 a 0 e marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção.

Minutos depois, Martinelli ampliou a vantagem do Brasil com um chute cruzado de esquerda aproveitando boa assistência de Lucas Paquetá.

O técnico Carlo Ancelotti fez várias mudanças na equipe em relação à goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0, na última sexta-feira, mantendo apenas três peças como titulares: Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior.

E o início foi promissor.

Isso até um erro do zagueiro Fabrício Bruno na saída de bola, que deu de presente o primeiro gol japonês no início da segunda etapa.

Foi um efeito dominó: Keito Nakamura empatou dez minutos depois, emendando cruzamento de Junya Ito. A bola ainda desviou em Fabrício Bruno antes de entrar.

E a virada do Japão veio com um gol de cabeça de Ayase Ueda, que subiu no meio da defesa brasileira após escanteio cobrado por Ito pela esquerda.

Escalações:

Japão: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki - Ritsu Doan (Henry Heroki Mochizuki, 85'), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Koki Ogawa, 85'), Keito Nakamura (Yuki Soma, 74') - Takefusa Kubo (Junya Ito, 54'), Takumi Minamino (Ao Tanaka, 74') - Ayase Ueda (Shuto Machino, 74'). Técnico: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza - Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto (Caio Henrique, 75') - Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton, 57') - Lucas Paquetá (Richarlison, 75') - Luiz Henrique (Estêvão, 75'), Vinícius Júnior (Matheus Cunha, 57'), Gabriel Martinelli (Rodrygo, 57'). Técnico: Carlo Ancelotti.

erc/mcd/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

SP e Região Metropolitana têm problema de abastecimento de água após apagão

Comissão da UE propõe expandir plano de "muro contra drones" para proteger mais áreas, dizem fontes

Ouro negro, promessas verdes: o paradoxo climático do Brasil

Quadro das previsões econômicas do FMI

Bolívia em crise elegerá presidente entre dois candidatos de direita

FMI eleva crescimento global para 2025 graças ao 'modesto' impacto comercial nos EUA

Israel libera primeira parte de corpos palestinos para Gaza

IBGE: área a ser colhida de 81,4 milhões de hectares em 2025 é 3% maior ante 2024

Estilista Maria Grazia Chiuri (ex-Dior) é nomeada diretora-criativa da Fendi

Trump diz que solução de dois Estados para paz entre Israel e palestinos ainda está em aberto

Grãos: venda da safra de soja 2024/25 em MT atinge 95,70%, diz Imea