Brasil leva virada e sofre derrota inédita para Japão (3-2) em amistoso
O Brasil foi derrotado pelo Japão pela primeira vez na história nesta terça-feira (14), por 3 a 2, de virada, em amistoso disputado em Tóquio.
A Seleção vencia por 2 a 0 no intervalo, com gols de Paulo Henrique (26') e Gabriel Martinelli (32'), mas os donos da casa reagiram no segundo tempo marcando com Takumi Minamino (52'), Keito Nakamura (62') e Ayase Ueda (71').
O volante Casemiro, que foi o capitão da Seleção na ausência do zagueiro Marquinhos, espera que a derrota seja um "aprendizado".
"Nesse alto nível, tem que manter o equilíbrio (...) A Copa do Mundo está aí, 45 minutos podem custar um sonho de infância", comentou o camisa 5 após a derrota brasileira.
Antes do jogo desta terça-feira, o Brasil havia enfrentado o Japão 13 vezes, com retrospecto de 11 vitórias e dois empates.
- Efeito dominó -
Embora a primeira oportunidade tenha sido do Japão, em um cruzamento de Minamino que Ueda não alcançou por pouco, o Brasil parecia ter o jogo sob controle.
Um bonito passe em profundidade de Bruno Guimarães após uma triangulação na entrada da área encontrou o lateral Paulo Henrique, que bateu com categoria para fazer 1 a 0 e marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção.
Minutos depois, Martinelli ampliou a vantagem do Brasil com um chute cruzado de esquerda aproveitando boa assistência de Lucas Paquetá.
O técnico Carlo Ancelotti fez várias mudanças na equipe em relação à goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0, na última sexta-feira, mantendo apenas três peças como titulares: Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior.
E o início foi promissor.
Isso até um erro do zagueiro Fabrício Bruno na saída de bola, que deu de presente o primeiro gol japonês no início da segunda etapa.
Foi um efeito dominó: Keito Nakamura empatou dez minutos depois, emendando cruzamento de Junya Ito. A bola ainda desviou em Fabrício Bruno antes de entrar.
E a virada do Japão veio com um gol de cabeça de Ayase Ueda, que subiu no meio da defesa brasileira após escanteio cobrado por Ito pela esquerda.
Escalações:
Japão: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki - Ritsu Doan (Henry Heroki Mochizuki, 85'), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Koki Ogawa, 85'), Keito Nakamura (Yuki Soma, 74') - Takefusa Kubo (Junya Ito, 54'), Takumi Minamino (Ao Tanaka, 74') - Ayase Ueda (Shuto Machino, 74'). Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil: Hugo Souza - Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto (Caio Henrique, 75') - Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton, 57') - Lucas Paquetá (Richarlison, 75') - Luiz Henrique (Estêvão, 75'), Vinícius Júnior (Matheus Cunha, 57'), Gabriel Martinelli (Rodrygo, 57'). Técnico: Carlo Ancelotti.
erc/mcd/cb
© Agence France-Presse