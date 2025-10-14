Topo

Notícias

BP espera aumento de produção upstream devido a margens de refino mais altas

Londres

14/10/2025 12h12

A BP espera que a produção upstream do terceiro trimestre aumente em relação ao trimestre anterior e antecipa um impulso de até US$ 400 milhões devido a margens de refino mais altas em seu segmento de produtos. A gigante de energia britânica disse nesta terça-feira, 14, que a produção upstream para o período será maior do que nos três meses anteriores, impulsionada pelo aumento da produção de gás na BPX Energy e em seu segmento de gás e energia de baixo carbono.

Enquanto isso, margens de refino mais altas proporcionarão um impulso de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões em sua divisão de produtos, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Tarcísio volta a criticar Haddad e reitera que não atuou para derrubar MP alternativa ao IOF

Em julgamento no STF, Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso

Ao menos 14 mineiros mortos por inundação de mina no sul da Venezuela (oficial)

Defesas de réus do núcleo 4 isolam acusações da PGR e buscam minimizar a denúncia

A polêmica indicação de Tony Blair à missão de paz em Gaza

Nobel de Economia, Paul Romer diz a brasileiros que não aceitem interferências de big techs

França: primeiro-ministro propõe suspensão da reforma da Previdência para conter crise política

Defesa Civil de Gaza reporta que Exército israelense matou seis pessoas

Algoritmo e IA são terreno fértil para a literatura, diz Mariana Enriquez

O preço da fama: a tragédia e o assédio no cotidiano de São Paulo

Lewandowski sofre lesão na coxa e desfalca Barça no clássico contra Real Madrid