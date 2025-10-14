Boom de IA pode levar a correções, mas não a uma crise sistêmica, diz economista-chefe do FMI

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O boom de investimentos em inteligência artificial nos EUA pode ser seguido por uma crise no estilo das empresas pontocom, mas é menos provável que seja um evento sistêmico que abale a economia dos EUA ou a global, disse nesta terça-feira o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas.

Há muitas semelhanças entre a bolha de ações da internet do final da década de 1990 e o atual boom da IA, com ambos os períodos mostrando elevação de avaliações de ações e ganhos de capital em novos patamares, alimentando o consumo, o que aumentou as pressões inflacionárias, disse Gourinchas à Reuters em uma entrevista.

Naquela época, como agora, a promessa de uma nova tecnologia transformadora pode, em última análise, não atender às expectativas do mercado no curto prazo e desencadear uma queda nas avaliações de ações, disse ele. Mas, assim como em 1999, o investimento no setor não é construído com base na alavancagem, mas sim por empresas de tecnologia com muito dinheiro.

"Isso não é financiado por dívida, e isso significa que, se houver uma correção do mercado, alguns acionistas, alguns detentores de ações, podem perder", disse Gourinchas no início das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington.

"Mas isso não necessariamente se transmite ao sistema financeiro mais amplo e cria prejuízos no sistema bancário ou no sistema financeiro de forma mais ampla", acrescentou.

GANHOS NÃO REALIZADOS

As empresas de tecnologia estão investindo centenas de bilhões de dólares em chips de IA, poder de computação, data centers e outras infraestruturas em uma corrida para implantar a tecnologia que promete enormes ganhos de produtividade.

Gourinchas disse que esses ganhos ainda não foram concretizados na economia, assim como as altas avaliações das ações da internet no final da década de 1990 muitas vezes não eram baseadas em receitas reais, levando à quebra das pontocom em 2000 e a uma recessão superficial nos EUA em 2001.

Mas a escala atual do boom da IA é menor do que a da era pontocom, com o investimento relacionado à IA aumentando em menos de 0,4% do PIB dos EUA desde 2022, em comparação com o aumento de investimento de 1,2% na era pontocom entre 1995 e 2000, de acordo com dados compilados pelo FMI.

Embora o impacto direto na estabilidade financeira possa ser limitado, Gourinchas disse que havia a possibilidade de uma correção da IA desencadear uma mudança no sentimento e na tolerância ao risco, o que poderia levar a uma reprecificação mais ampla dos ativos, o que poderia colocar pressão sobre instituições financeiras não bancárias.

"Mas não é uma ligação direta. Não estamos vendo ligações enormes vindas do canal da dívida", acrescentou.

A alavancagem excessiva no auge da bolha imobiliária dos EUA em 2008 ajudou a desencadear a crise financeira global, causando várias falências de grandes bancos e desencadeando a mais profunda recessão desde a Grande Depressão da década de 1930.

EFEITO DA INFLAÇÃO

O Relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do FMI, divulgado nesta terça-feira, citou o boom de investimentos em IA como um dos fatores que sustentam o crescimento dos EUA e do mundo neste ano, juntamente com as tarifas norte-americanas mais baixas do que se temia e com as condições financeiras mais fáceis, motivadas em parte pela desvalorização do dólar.

Mas Gourinchas disse que o investimento e o consumo adicionais estão ajudando a elevar a demanda e as pressões inflacionárias sem ganhos de produtividade associados, mesmo com a queda dos investimentos não tecnológicos, devido em parte à incerteza sobre as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O FMI prevê um declínio menor na inflação dos preços ao consumidor nos EUA em 2025, para 2,7%, recuando apenas para 2,4% em 2026, disse Gourinchas. Há um ano, o FMI previa que a inflação nos EUA retornaria à meta de 2% do Federal Reserve neste ano.

Entre outros fatores que mantêm a inflação elevada estão a redução da imigração nos EUA, que limita a oferta de mão de obra, e o efeito retardado das tarifas sobre os preços ao consumidor.

"Agora, o efeito das tarifas está se refletindo. Até agora, as evidências sugerem que os importadores absorveram as tarifas em suas margens e não as repassaram aos consumidores finais", disse Gourinchas. "Os exportadores não pagaram."

Trump previu que países estrangeiros pagariam o preço de suas políticas protecionistas, apostando que os exportadores absorveriam esse custo apenas para manter uma posição no maior mercado consumidor do mundo.

A avaliação de Gourinchas concorda com a visão de estudos acadêmicos, pesquisas e líderes empresariais de que as empresas do lado norte-americano da fronteira estão pagando as tarifas.

Ele disse que os preços de importação não caíram, "então não é o caso de os exportadores terem absorvido as tarifas".

(Reportagem de David Lawder)