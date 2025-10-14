Topo

Notícias

Bolsas da Europa fecham sem direção única com tensão EUA-China e setor de luxo pressionado

São Paulo

14/10/2025 12h51

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta terça-feira, 14, com as tensões comerciais entre EUA e China voltando a impor cautela nos mercados. Além disso, o setor de luxo europeu ficou pressionado após a Comissão Europeia multar diversas grifes por práticas anticoncorrenciais.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,64%, aos 24231,88 pontos, acompanhado pelo CAC 40, de Paris, que perdeu 0,18%, aos 7919,62 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,22%, a 42075,66 pontos. No sentido oposto, o FTSE 100, de Londres, fechou em alta de 0,10%, a 9452,77 pontos, em Madri, o Ibex 35 avançou 0,29%, a 15583,51 pontos e, em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,02%, a 8228,32 pontos. As cotações são preliminares.

As tensões comerciais entre os EUA e a China sobre terras raras estão afetando as ações europeias, diz Daniela Hathorn, da Capital.com. "Uma mistura de cautela e esperança está mantendo a volatilidade contida, mas a ruptura pode ir para qualquer lado à medida que novas manchetes moldam a narrativa nos mercados", acrescenta.

O comissário do Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que o bloco busca coordenar com os EUA e outros parceiros do G7 uma resposta aos controles mais rígidos de Pequim sobre a exportação de minerais de terras raras.

Entre ações individuais, a Kering (-1,60%), o grupo LVMH (-1,41%) e a Richemont (-0,92%) recuaram após a UE multar marcas de propriedade dos grupos - como Gucci, Loewe e Chloé - em mais de 157 milhões de euros por estratégias de preços injustas que reduziram a liberdade dos distribuidores. O subíndice Stoxx Europe Luxury 10 cedeu 1,04%.

A Michelin tombou quase 9% em Paris, após a fabricante francesa de pneus cortar seu guidance para o ano em meio às tarifas dos EUA e forte queda nas vendas da América do Norte. Paralelamente, a BP perdeu 1,10% em Londres, pressionada pelo petróleo - apesar de prever aumento de produção no trimestre atual.

No radar, a Comissão Europeia aprovou, com condições, a proposta de aquisição da Boeing da Spirit AeroSystems Holdings. As ações da Airbus subiram 0,47%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Pauta de videográficos

Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soul

Dor na mandíbula ou náusea: os sintomas atípicos de um ataque cardíaco nas mulheres

Mundo perdeu área de floresta do tamanho de SC só em 2024

'Plano legaliza colonização de Gaza', diz pesquisador de Harvard

Tarcísio, sobre favela do Moinho: está saindo agora a cessão da área para o governo de SP

Laboratório clandestino no interior de SP tinha adulteração de garrafas de uísque de R$ 4 mil

Tarcísio volta a criticar Haddad e reitera que não atuou para derrubar MP alternativa ao IOF

Em julgamento no STF, Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso

Inundação de mina no sul da Venezuela deixa ao menos 14 mortos

Defesas de réus do núcleo 4 isolam acusações da PGR e buscam minimizar a denúncia