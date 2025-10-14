Bolsas da Europa fecham sem direção única com tensão EUA-China e setor de luxo pressionado

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta terça-feira, 14, com as tensões comerciais entre EUA e China voltando a impor cautela nos mercados. Além disso, o setor de luxo europeu ficou pressionado após a Comissão Europeia multar diversas grifes por práticas anticoncorrenciais.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,64%, aos 24231,88 pontos, acompanhado pelo CAC 40, de Paris, que perdeu 0,18%, aos 7919,62 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,22%, a 42075,66 pontos. No sentido oposto, o FTSE 100, de Londres, fechou em alta de 0,10%, a 9452,77 pontos, em Madri, o Ibex 35 avançou 0,29%, a 15583,51 pontos e, em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,02%, a 8228,32 pontos. As cotações são preliminares.

As tensões comerciais entre os EUA e a China sobre terras raras estão afetando as ações europeias, diz Daniela Hathorn, da Capital.com. "Uma mistura de cautela e esperança está mantendo a volatilidade contida, mas a ruptura pode ir para qualquer lado à medida que novas manchetes moldam a narrativa nos mercados", acrescenta.

O comissário do Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que o bloco busca coordenar com os EUA e outros parceiros do G7 uma resposta aos controles mais rígidos de Pequim sobre a exportação de minerais de terras raras.

Entre ações individuais, a Kering (-1,60%), o grupo LVMH (-1,41%) e a Richemont (-0,92%) recuaram após a UE multar marcas de propriedade dos grupos - como Gucci, Loewe e Chloé - em mais de 157 milhões de euros por estratégias de preços injustas que reduziram a liberdade dos distribuidores. O subíndice Stoxx Europe Luxury 10 cedeu 1,04%.

A Michelin tombou quase 9% em Paris, após a fabricante francesa de pneus cortar seu guidance para o ano em meio às tarifas dos EUA e forte queda nas vendas da América do Norte. Paralelamente, a BP perdeu 1,10% em Londres, pressionada pelo petróleo - apesar de prever aumento de produção no trimestre atual.

No radar, a Comissão Europeia aprovou, com condições, a proposta de aquisição da Boeing da Spirit AeroSystems Holdings. As ações da Airbus subiram 0,47%.

*Com informações da Dow Jones Newswires