Bolsas da Ásia fecham em baixa, com incertezas sobre relação comercial EUA-China

14/10/2025 05h46

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, pressionadas por incertezas nas relações comerciais entre EUA e China, apesar de recentes comentários apaziguadores do presidente americano, Donald Trump.

Liderando as perdas na Ásia e na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei amargou queda de 2,58% em Tóquio, a 46.847,32 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,73% em Hong Kong, a 25.441,35 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,63% em Seul, a 3.561,81 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,48% em Taiwan, a 26.793,15 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve perda relativamente moderada, de 0,62%, a 3.865,23 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou queda bem mais expressiva, de 1,91%, a 2.439,83 pontos.

No fim de semana, Trump adotou tom mais ameno em relação à China e disse que "tudo ficaria bem", dias após ameaçar tarifar os produtos chineses em 100%, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras.

De qualquer forma, a situação das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo continua incerta, embora Trump tenha dito que poderá se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, ainda este mês, às margens de uma cúpula regional.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,19% em Sydney, a 8.889,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

