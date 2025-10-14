BlackRock lucra mais que o esperado no 3º trimestre

A BlackRock teve lucro líquido de US$ 1,32 bilhão no terceiro trimestre de 2025, valor 19% menor do que o ganho de US$ 1,63 bilhão apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço financeiro divulgado nesta terça-feira, 14. Com ajustes, o lucro por ação no período foi de US$ 11,55, acima do consenso da FactSet, de US$ 11,30.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 25% em comparação a um ano antes, a US$ 6,5 bilhões.

Até o fim de setembro, a BlackRock tinha US$ 13,46 trilhões em ativos sob sua administração, valor recorde que mostrou avanço de 17% ao longo de 12 meses. O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho das bolsas de Nova York no período e entradas líquidas de US$ 153 bilhões.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação da BlackRock avançava 0,8% às 7h20 (de Brasília).