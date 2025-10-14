Topo

Notícias

BlackRock lucra mais que o esperado no 3º trimestre

São Paulo

14/10/2025 07h37

A BlackRock teve lucro líquido de US$ 1,32 bilhão no terceiro trimestre de 2025, valor 19% menor do que o ganho de US$ 1,63 bilhão apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço financeiro divulgado nesta terça-feira, 14. Com ajustes, o lucro por ação no período foi de US$ 11,55, acima do consenso da FactSet, de US$ 11,30.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 25% em comparação a um ano antes, a US$ 6,5 bilhões.

Até o fim de setembro, a BlackRock tinha US$ 13,46 trilhões em ativos sob sua administração, valor recorde que mostrou avanço de 17% ao longo de 12 meses. O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho das bolsas de Nova York no período e entradas líquidas de US$ 153 bilhões.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação da BlackRock avançava 0,8% às 7h20 (de Brasília).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Presidente de Madagascar dissolve o Parlamento antes de votação de destituição

Irã diz que convite de Trump para diálogo é contraditório

Incêndio em subestação no Paraná causou apagão na madrugada

Oposição dos Estados Unidos ameaça acordo para reduzir poluição dos navios

Kremlin diz saudar desejo de Trump de focar na busca da paz na Ucrânia após cessar-fogo em Gaza

Influenciador é preso em operação da PF contra tráfico internacional

Apolítico, mas presidido por Trump: entenda o plano de paz para Gaza

'Leão Banguelo', líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de SP

Tráfico usou bets e criptomedas para desviar mais de R$ 630 milhões, diz PF

Israel diz ter aberto fogo contra suspeitos em Gaza, autoridades locais relatam 6 mortos

Devolução de corpos de reféns de Gaza pode levar tempo, diz Cruz Vermelha