Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

WASHINGTON (Reuters) - Um ataque dos Estados Unidos a um barco na costa da Venezuela nesta terça-feira matou seis supostos traficantes de drogas, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, em uma postagem na mídia social.

"A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas", escreveu Trump em um post no Truth Social.

(Reportagem de Jasper Ward e Doina Chiacu)