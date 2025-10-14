Topo

Notícias

Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

14/10/2025 14h58

WASHINGTON (Reuters) - Um ataque dos Estados Unidos a um barco na costa da Venezuela nesta terça-feira matou seis supostos traficantes de drogas, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, em uma postagem na mídia social.

"A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas", escreveu Trump em um post no Truth Social.

(Reportagem de Jasper Ward e Doina Chiacu)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

Netanyahu diz que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza dentro de 'horas'

África do Sul se classifica para Copa do Mundo de 2026

Brasil tem falhas no segundo tempo, perde de virada para o Japão e deixa dúvidas

Trump anuncia seis mortos em novo ataque contra suposta lancha de narcotraficantes em frente à Venezuela

Suécia cria estoques de cereais no norte do país para garantir abastecimento em caso de guerra ou crise

Agricultores protestam em Paris contra acordo UE-Mercosul

Congo e M23 assinam acordo em Doha sobre monitoramento do cessar-fogo, dizem fontes

Trump recebe Milei na Casa Branca para negociar socorro financeiro

Devolução de corpos de reféns em Gaza pode levar semanas, diz Cruz Vermelha