Sakamoto: 'Fake news sobre urnas foi operação militar de Bolsonaro'

A disseminação de fake news sobre as urnas eletrônicas foi uma operação militar articulada durante o governo Bolsonaro, afirma Leonardo Sakamoto, colunista, no UOL News.

O julgamento inédito no STF analisa sete réus, a maioria militares, acusados de integrar o chamado "núcleo das fake news" e tentar abalar a democracia com desinformação. O caso pode criar jurisprudência nacional sobre o tema.

Há muitos subsídios, há muitos elementos para condená-los, até porque uma das bases de todo o processo golpista levado a cabo por Jair Bolsonaro, os generais e tudo isso mais, foi exatamente a disseminação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, sobre a totalização de votos no TSE.

Leonardo Sakamoto

Muito antes do final de 2022, muito antes do pós-eleição, quando houve o aquecimento, houve a intensificação de articulações visando a virada de mesa democrática, Jair Bolsonaro, desde 2021 já disseminava mentiras utilizando uma estrutura inclusive dentro do governo ou com apoiadores também militares para disseminar mentiras, para disseminar inverdades, para disseminar fraude a respeito do sistema de votação e assim incitar a população, incitar os seus seguidores contra as instituições brasileiras.

Leonardo Sakamoto

Para Sakamoto, a participação de militares reforça o caráter coordenado da ação, embora sem apoio da cúpula das Forças Armadas.

O interessante é a presença a quantidade de militares nesse processo, ou seja, esse ataque à credibilidade do sistema eleitoral foi uma ação militar. É claro que não teve a anuência da cúpula das Forças Armadas, que vimos, inclusive, que acabou não pulando no barco do golpe, mas isso aqui é uma ação militar. Uma das maiores operações militares executadas pelo Brasil durante o governo Jair Bolsonaro foi exatamente o ataque ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas.

Leonardo Sakamoto

Sakamoto também ressalta a importância do julgamento no STF por ser a primeira vez que a Corte analisa o tema em âmbito criminal.

Esse julgamento é importante porque STF já tratou do tema de desinformação, de divulgação de mentiras sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema de votação, ou seja, no âmbito da justiça eleitoral, esse julgamento é muito relevante porque é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre esse assunto num julgamento criminal. Então, a decisão da primeira turma pode gerar uma jurisprudência a respeito do tema para outros casos em todo o Brasil.

Leonardo Sakamoto

