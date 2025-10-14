Topo

Assembleia Nacional de Madagascar vota pelo impeachment de Rajoelina, que fugiu do país

14/10/2025 10h51

Por Lovasoa Rabary e Giulia Paravicini

ANTANANARIVO (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento de Madagascar votou na terça-feira pelo impeachment do presidente Andry Rajoelina, que fugiu para o exterior após um impasse com militares e manifestantes liderados por jovens.

A decisão da Assembleia Nacional, com 130 votos a favor e um voto em branco, ocorreu horas depois que o líder de 51 anos tentou dissolver a Assembleia Nacional por decreto, aprofundando a crise política da ilha do Oceano Índico.

Apesar de ter saído em um jato militar francês, Rajoelina se recusa a renunciar, desafiando semanas de protestos da Geração Z exigindo sua renúncia e deserções generalizadas no Exército.

A presidência afirmou que a reunião da assembleia era inconstitucional e, portanto, qualquer resolução "nula e sem efeito".

Rajoelina disse que se mudou para um local seguro devido a ameaças à sua vida. Uma autoridade da oposição, uma fonte militar e um diplomata estrangeiro disseram à Reuters que ele havia fugido do país no domingo a bordo de um avião militar francês.

(Reportagem de Lovasoa Rabary e Tim Cocks em Antananarivo e Giulia Paravicini em Nairóbi)

