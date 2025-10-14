Artista plástico Nuno Ramos é o entrevistado de hoje no DR com Demori

O artista plástico Nuno Ramos é o convidado desta terça-feira (14) do programa DR com Demori. Na conversa, o pintor comenta os desafios do processo de criação e divulgação da arte contemporânea no Brasil, principalmente diante da popularização das redes sociais e da inteligência artificial. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Com obras relevantes ao longo de sua trajetória, Nuno Ramos se aventura artisticamente por diversas áreas, como escultura, pintura, performance, vídeo e literatura. As contradições da sociedade brasileira são a principal matéria-prima de seus trabalhos provocativos.

"Mudou muito, embora continue com força. Mas quem tem público é quem vai para a TV ou para o cinema. E uma parte da música, né? No meu caso, as vezes que tive foram em momentos mais de arte pública", afirma.

No DR com Demori, o artista reflete sobre como o papel da arte tem se transformado com o passar das décadas.

Para Nuno Ramos, não é necessariamente o volume que resulta em influência de um projeto. "Eventualmente, essa sua arte sem público pode impactar pelo menos uma pessoa que, posteriormente, pode impactar milhões de modo indireto", diz.

Nesse sentido, o artista aponta a internet, principalmente as redes sociais, como um dos fatores da desvalorização do tema.

"Os circuitos digitais, hoje em dia, estão na mão dessas big techs. Isso produz um efeito contrário na arte. Quase vira uma arte de autoencomenda, porque você também tem que pensar na plataforma na hora de criar", acrescenta..

