Arábia Saudita empata com Iraque (0-0) e se classifica para Copa de 2026

A Arábia Saudita se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após um empate sem gols com o Iraque nesta terça-feira (14), em Jidá, em duelo acirrado pelo Grupo B das Eliminatórias asiáticas.

Os sauditas, treinados pelo francês Hervé Renard, precisavam apenas de um ponto, enquanto os iraquianos dependiam de uma vitória para ficar com a vaga.

Com o resultado, os 'Falcões Verdes' garantem sua sétima participação em Mundiais, depois das edições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022.

bm/cyj/cb

