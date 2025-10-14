Testamos 3 hidratantes labiais; saiba qual deixa os lábios mais macios
Um tem uma embalagem bonita e um preço camarada, outro "bomba" na internet, e o terceiro, além de proteção solar (FPS) 30, tem sabor de chocolate. Estamos falando do Lip Balm Incolor, de Creamy, do reparador labial Aquaphor, de Eucerin, e do Epidrat Hyalu FPS 30, da Mantecorp, respectivamente.
Decidimos testar os três produtos para saber qual deles cuida melhor da delicada pele dos lábios. Confira:
Esse produto foi lançado há pouco tempo, e quando chegou em casa para o teste logo pensei que ele era bem democrático: primeiro porque não tem cor, depois porque tem um preço mais acessível. Veja o que achei:
Textura cremosa. O bálsamo labial é incolor, cremoso e hidratante. Além disso, ele não deixa resíduos. O produto forma uma camada bem leve e com um pouco de brilho, que faz os lábios deslizarem.
Embalagem prática. Possui um bico aplicador que evita que você tenha que tocar no Lip Balm com as mãos. Além disso, o azul-turquesa é neutro e fácil de achar na bolsa. Seu formato compacto traz 10 gramas de produto.
Pode ser usado como primer. O Lip Balm incolor de Creamy pode ser aplicado sozinho, para dar um brilho natural, ou como base para o batom.
Benefícios. Por possuir um ativo extraído das sementes de gergelim, que estimula a produção de colágeno, e ingredientes que têm ação preenchedora, de suavização das linhas labiais, ele promete mais volume e definição de contorno. Isso tudo sem pinicar.
Este reparador labial é um hit na internet lá fora e no Brasil. A promessa, que vem logo na caixinha do produto, é de sensação de alívio dos lábios secos em 60 segundos. Confira as impressões:
Recupera a pele. Possui dexpantenol e ingredientes naturais na fórmula para formar uma espécie de camada e barreira protetora para ajudar a reter a hidratação natural e recuperar a pele.
É levinho e não meleca. Sua textura é leve, mas densa e confortável. O produto é transparente e rende só aquela aparência de lábios hidratados, sem brilho de gloss. Não tem gosto de nada.
Efeito hidratante. Na prática, senti que ele repara e protege lábios ressecados. A sensação é bem confortável e ele dura bastante na pele —demorou para eu ter de reaplicar. Por ser transparente e sem brilho, é um queridinho de quem usa Roacutan, por exemplo, um medicamento para acne que deixa os lábios muito ressecados.
É prático de aplicar. O produto tem uma ponteira que permite que você aplique o reparador na boca sem usar as mãos. A embalagem é clássica, traz 10 gramas de produto, e também prática para ter na bolsa.
Recebi as três versões do produto para testar: a incolor, a Berry e a Chocolate. Acabei amando essa última e não desgrudo dela desde então.
Sabor e aroma. Para mim, o Lip Oil Chocolate vale por um doce. Ao aplicá-lo, é possível sentir um sabor doce gostoso nos lábios. O aroma também é bom.
Benefícios. Ele promete ação antioxidante e rejuvenescedora da pele dos lábios, além de ajudar no processo de regeneração. Melhora a firmeza e elasticidade, hidrata, dá volume, estimula a produção de colágeno e tem efeito de preenchimento, suavizando as linhas labiais. Também tem FPS 30, protegendo a pele delicada dos lábios da radiação solar.
Cor leve. Não vá esperando efeito de maquiagem. A cor é bem leve, mas bonita. O brilho também fica bom, com um toque de tom de chocolate.
Embalagem. O aplicador de espuma faz a dosagem precisa, sem desperdiçar. Além disso, a embalagem transparente permite que você veja quando o produto está acabando.
Longa duração. Costumo aplicar o Epidrat Hyalu para fazer a caminhada matinal no parque (às vezes com corrida) e o produto dura nos lábios. Uma hora depois, ele ainda está lá, protegendo do vento, do ar seco e do sol.
Lip oil com textura de balm. A textura é menos líquida e leve do que os lip oils, em geral, que saem em um piscar de olhos. Ela não sai dos lábios com facilidade, mantendo a pele protegida, hidratada e confortável.
Qual mais gostei
Para lábios ressecados, meu preferido foi o Aquaphor. Ele forma uma camada grossinha, traz sensação de conforto praticamente imediato e não tem brilho, o que faz ele ser bem versátil.
No quesito alívio de lábios ressecados, o Lip Balm de Creamy forma uma camada mais fina e tem mais brilho, o que não é ruim, mas é menos versátil e também dura menos nos lábios. Ainda assim, o custo-benefício é bom quando o orçamento está mais apertado.
E na categoria multifunção, o Epidrat Hyalu ganha: tem diversos benefícios de skincare, versão com e sem cor e FPS 30. Seu ponto fraco é que ele é o mais caro dos três, e o que vem com menos produto.
Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).
Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.