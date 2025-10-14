Testamos 3 hidratantes labiais; saiba qual deixa os lábios mais macios

Um tem uma embalagem bonita e um preço camarada, outro "bomba" na internet, e o terceiro, além de proteção solar (FPS) 30, tem sabor de chocolate. Estamos falando do Lip Balm Incolor, de Creamy, do reparador labial Aquaphor, de Eucerin, e do Epidrat Hyalu FPS 30, da Mantecorp, respectivamente.

Decidimos testar os três produtos para saber qual deles cuida melhor da delicada pele dos lábios. Confira:

Com o Lip Balm Incolor, da Creamy Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Esse produto foi lançado há pouco tempo, e quando chegou em casa para o teste logo pensei que ele era bem democrático: primeiro porque não tem cor, depois porque tem um preço mais acessível. Veja o que achei:

Textura cremosa. O bálsamo labial é incolor, cremoso e hidratante. Além disso, ele não deixa resíduos. O produto forma uma camada bem leve e com um pouco de brilho, que faz os lábios deslizarem.

Lip Balm forma uma camada bem leve Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Embalagem prática. Possui um bico aplicador que evita que você tenha que tocar no Lip Balm com as mãos. Além disso, o azul-turquesa é neutro e fácil de achar na bolsa. Seu formato compacto traz 10 gramas de produto.

Pode ser usado como primer. O Lip Balm incolor de Creamy pode ser aplicado sozinho, para dar um brilho natural, ou como base para o batom.

Benefícios. Por possuir um ativo extraído das sementes de gergelim, que estimula a produção de colágeno, e ingredientes que têm ação preenchedora, de suavização das linhas labiais, ele promete mais volume e definição de contorno. Isso tudo sem pinicar.

Com o reparador labial da Aquaphor, da Eucerin Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Este reparador labial é um hit na internet lá fora e no Brasil. A promessa, que vem logo na caixinha do produto, é de sensação de alívio dos lábios secos em 60 segundos. Confira as impressões:

Recupera a pele. Possui dexpantenol e ingredientes naturais na fórmula para formar uma espécie de camada e barreira protetora para ajudar a reter a hidratação natural e recuperar a pele.

É levinho e não meleca. Sua textura é leve, mas densa e confortável. O produto é transparente e rende só aquela aparência de lábios hidratados, sem brilho de gloss. Não tem gosto de nada.

Textura do Aquaphor é leve e confortável Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Efeito hidratante. Na prática, senti que ele repara e protege lábios ressecados. A sensação é bem confortável e ele dura bastante na pele —demorou para eu ter de reaplicar. Por ser transparente e sem brilho, é um queridinho de quem usa Roacutan, por exemplo, um medicamento para acne que deixa os lábios muito ressecados.

É prático de aplicar. O produto tem uma ponteira que permite que você aplique o reparador na boca sem usar as mãos. A embalagem é clássica, traz 10 gramas de produto, e também prática para ter na bolsa.

Recebi as três versões do produto para testar: a incolor, a Berry e a Chocolate. Acabei amando essa última e não desgrudo dela desde então.

Sabor e aroma. Para mim, o Lip Oil Chocolate vale por um doce. Ao aplicá-lo, é possível sentir um sabor doce gostoso nos lábios. O aroma também é bom.

Com o Epidrat Hyalu, da Mantecorp Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Benefícios. Ele promete ação antioxidante e rejuvenescedora da pele dos lábios, além de ajudar no processo de regeneração. Melhora a firmeza e elasticidade, hidrata, dá volume, estimula a produção de colágeno e tem efeito de preenchimento, suavizando as linhas labiais. Também tem FPS 30, protegendo a pele delicada dos lábios da radiação solar.

Cor leve. Não vá esperando efeito de maquiagem. A cor é bem leve, mas bonita. O brilho também fica bom, com um toque de tom de chocolate.

Epidrat Hyalu Lip Oil promete ação antioxidante e rejuvenescedora dos lábios Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Embalagem. O aplicador de espuma faz a dosagem precisa, sem desperdiçar. Além disso, a embalagem transparente permite que você veja quando o produto está acabando.

Longa duração. Costumo aplicar o Epidrat Hyalu para fazer a caminhada matinal no parque (às vezes com corrida) e o produto dura nos lábios. Uma hora depois, ele ainda está lá, protegendo do vento, do ar seco e do sol.

Lip oil com textura de balm. A textura é menos líquida e leve do que os lip oils, em geral, que saem em um piscar de olhos. Ela não sai dos lábios com facilidade, mantendo a pele protegida, hidratada e confortável.

Qual mais gostei

Para lábios ressecados, meu preferido foi o Aquaphor. Ele forma uma camada grossinha, traz sensação de conforto praticamente imediato e não tem brilho, o que faz ele ser bem versátil.

No quesito alívio de lábios ressecados, o Lip Balm de Creamy forma uma camada mais fina e tem mais brilho, o que não é ruim, mas é menos versátil e também dura menos nos lábios. Ainda assim, o custo-benefício é bom quando o orçamento está mais apertado.

E na categoria multifunção, o Epidrat Hyalu ganha: tem diversos benefícios de skincare, versão com e sem cor e FPS 30. Seu ponto fraco é que ele é o mais caro dos três, e o que vem com menos produto.

