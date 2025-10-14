Após apagão, ministro defende que País tem segurança energética e descarta horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 14, que o País "está em condições de segurança energética" e descartou novamente a retomada do horário de verão.

As declarações foram dadas em entrevista ao CanalGov após diversos Estados brasileiros enfrentarem instabilidades no fornecimento de energia elétrica no início da madrugada desta terça-feira. De acordo com Silveira, a falha foi provocada por conta de um incêndio em subestação no Paraná.

Uma reunião está marcada para discutir o assunto ainda nesta manhã. Segundo o ministro, a energia foi restabelecida em até 1h30 em todos os Estados afetados.

Usuários das redes sociais relataram apagões em ao menos oito Estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina. O apagão foi devido a um incêndio em subestação no Paraná.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont chegou a ficar sem luz por 30 minutos às 0h32. Segundo a Infraero, não houve impacto nos sistemas do aeroporto e nas operações.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) teve início à 0h32 com um incêndio no reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV (quilovolts).

A recomposição das cargas se deu de maneira controlada. E, até 1h30, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram restabelecidas. Já as cargas da região Sul foram restabelecidas às 2h30, de acordo com a pasta.

Os efeitos foram distintos, enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras regiões houve interrupção total do serviço entre 8 minutos e mais de 1 hora.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que nesta terça-feira, às 0h32, houve uma ocorrência no SIN que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

"Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda nesta terça-feira", disse. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de análise da perturbação para início de elaboração do relatório de Análise da Perturbação - RAP até sexta-feira. Veja abaixo o posicionamento na íntegra.

Em São Paulo, a Enel esclareceu que a interrupção de energia, que afetou clientes da distribuidora nessa madrugada, por volta das 0h32, foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do ONS.

"O procedimento de corte de carga - conhecido como ERAC - acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico", disse. Em 8 minutos, por volta das 0h40, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado.

No Amazonas, a empresa responsável pelo abastecimento, a Amazonas Energia, atribuiu a falha a uma "perturbação" no SIN. O problema afetou bairros das cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. Segundo a concessionária, a interrupção começou às 00h09 e foi resolvida por volta das 00h25.