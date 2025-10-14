Apolítico, mas presidido por Trump: entenda o plano de paz para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou hoje o acordo de paz para a Faixa de Gaza, selando o fim da guerra, segundo ele, entre Israel e o Hamas. Os detalhes da negociação não foram revelados, mas, em 29 de setembro, a Casa Branca divulgou os 20 pontos necessários para o cessar-fogo ser alcançado.

Um dos principais desafios da proposta é a participação do Hamas na região após o fim da guerra. O texto divulgado pelo governo Trump veta a presença do grupo na Faixa de Gaza, mas os extremistas querem debater o futuro da região.

Como é o plano de Trump para Gaza

Trump presidiria conselho para supervisionar novo governo de Gaza. Outros membros e chefes de Estado integrariam o "Conselho da Paz", incluindo o ex-Primeiro-Ministro Tony Blair.

EUA e parceiros internacionais formariam força de segurança. A Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) temporária treinaria e forneceria apoio a tropas selecionadas.

Item 12 no plano de Trump estabelece que "Hamas e outras facções concordem em não ter qualquer papel na governança de Gaza, direta, indireta ou de qualquer forma". Porém, ainda não está claro como serão os próximos passos do acordo de paz.

Gaza será uma zona livre de terrorismo desradicalizada que não representará uma ameaça aos seus vizinhos. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza, que já sofreu mais do que o suficiente. Se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para se prepararem para a libertação dos reféns. Durante esse período, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e gradual. Em até 72 horas após a aceitação pública deste acordo por Israel, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, além de 1.700 moradores de Gaza que foram detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem libertados, Israel libertará os restos mortais de 15 moradores de Gaza falecidos. Assim que todos os reféns forem devolvidos, os membros do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e a desmantelar suas armas receberão anistia. Membros do Hamas que desejarem deixar Gaza receberão passagem segura para os países receptores. Após a aceitação deste acordo, toda a ajuda será enviada imediatamente para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com o que foi incluído no acordo de 19 de janeiro de 2025 referente à ajuda humanitária, incluindo a reabilitação da infraestrutura (água, eletricidade, esgoto), a reabilitação de hospitais e padarias e a entrada dos equipamentos necessários para remover escombros e abrir estradas. A entrada da distribuição e da ajuda na Faixa de Gaza ocorrerá sem interferência das duas partes, por meio das Nações Unidas e suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais não associadas de forma alguma a nenhuma das partes. A abertura da passagem de Rafah em ambas as direções estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no acordo de 19 de janeiro de 2025. Gaza será governada sob a governança transitória temporária de um comitê palestino tecnocrático e político, responsável pela administração cotidiana dos serviços públicos e dos municípios para a população de Gaza. Esse comitê será composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e supervisão por um novo órgão internacional de transição, o "Conselho da Paz", que será liderado e presidido pelo Presidente Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-Primeiro-Ministro Tony Blair. Uma zona econômica especial será estabelecida com tarifas preferenciais e taxas de acesso a serem negociadas com os países participantes. Ninguém será forçado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair serão livres para fazê-lo e para retornar. Incentivaremos as pessoas a ficar e ofereceremos a elas a oportunidade de construir uma Gaza melhor. O Hamas e outras facções concordam em não ter qualquer papel na governança de Gaza, direta, indireta ou de qualquer forma. Toda a infraestrutura militar, terrorista e ofensiva, incluindo túneis e instalações de produção de armas, será destruída e não reconstruída. Haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes, que incluirá a desativação permanente de armas por meio de um processo acordado de descomissionamento, apoiado por um programa de recompra e reintegração financiado internacionalmente, todos verificados pelos monitores independentes. A Nova Gaza estará totalmente comprometida com a construção de uma economia próspera e com a coexistência pacífica com seus vizinhos. Uma garantia será fornecida pelos parceiros regionais para assegurar que o Hamas e os fatos cumpram suas obrigações e que a Nova Gaza não represente nenhuma ameaça aos seus vizinhos ou ao seu povo. Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização (ISF) temporária para ser imediatamente implantada em Gaza. A ISF treinará e fornecerá apoio a tropas selecionadas. Forças policiais palestinas em Gaza e consultarão a Jordânia e o Egito, que possuem vasta experiência nessa área. Essa força será a solução de segurança interna a longo prazo. As Forças de Defesa de Israel (FDI) trabalharão com Israel e o Egito para ajudar a proteger as áreas de fronteira, juntamente com as forças policiais palestinas recém-treinadas. É fundamental impedir a entrada de munições em Gaza e facilitar o fluxo rápido e seguro de mercadorias para reconstruir e revitalizar Gaza. Um mecanismo de desconflito será acordado entre as partes. Israel não ocupará nem anexará Gaza. À medida que as FDI estabelecem o controle e a estabilidade, as Forças de Defesa de Israel (FDI) se retirarão com base em padrões, marcos e prazos vinculados à desmilitarização, que serão acordados entre as FDI, as FDI, os garantidores e os Estados Unidos, com o objetivo de uma Gaza segura que não represente mais uma ameaça a Israel, ao Egito ou a seus cidadãos. Na prática, as FDI entregarão progressivamente o território de Gaza que ocupam às FSI, de acordo com um acordo firmado com a autoridade de transição, até que sejam completamente retiradas de Gaza, exceto por uma presença no perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja devidamente protegida de qualquer ameaça terrorista ressurgente. Caso o Hamas adie ou rejeite esta proposta, a referida proposta, incluindo a operação de ajuda humanitária ampliada, prosseguirá nas áreas livres de terrorismo entregues pelas FDI às FSI. Um processo de diálogo inter-religioso será estabelecido com base nos valores de tolerância e coexistência pacífica para tentar mudar as mentalidades e narrativas de palestinos e israelenses, enfatizando os benefícios que podem ser derivados da paz. À medida que o redesenvolvimento de Gaza avança e o programa de reforma da AP é fielmente executado, as condições podem finalmente estar reunidas para um caminho confiável para a autodeterminação e a criação de um Estado palestino, que reconhecemos como a aspiração do povo palestino. Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinos para chegar a um acordo sobre um horizonte político para uma coexistência pacífica e próspera.

Trump reúne autoridades em cúpula

13.out.2025 - Donald Trump segura o acordo de cessar-fogo em Gaza após assinatura Imagem: SAUL LOEB/AFP

Trump assinou hoje no Egito o acordo de cessar-fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos do acordo de paz na Faixa de Gaza. Sobre um forte esquema de segurança, o presidente dos EUA e dezenas de outros líderes mundiais foram à cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio. O conteúdo do documento não foi divulgado.

Cúpula discutiu como será a fase dois do acordo, que, segundo Trump, já começou. Hoje, a primeira fase foi cumprida com a troca de reféns.

Benjamin Netanyahu não foi ao evento. O primeiro-ministro israelense alegou que a reunião ocorreu em um feriado judaico.

Após a cúpula, Trump confirmou o fim da guerra. "Após anos de banho de sangue e sofrimento, a guerra em Gaza chegou ao fim. A ajuda humanitária e centenas de caminhões com alimentos, equipamentos médicos e recursos pagos pelas pessoas nessa sala estão sendo enviados. Os civis estão voltando para casa, os reféns voltando para casa".