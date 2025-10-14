Topo

Notícias

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS

São Paulo

14/10/2025 08h41

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a interrupção no fornecimento de eletricidade que atingiu parte do País na madrugada desta terça-feira (14) foi causado por um incêndio em um reator na subestação de Bateias, no Paraná.

A ocorrência se deu às 0h32 e cortou cerca de 10.000 megawatts (MW) de carga nos quatro subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN): Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordes te e Norte.

"Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que em até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro - Oeste foram restabelecidas", informou em nota. As cargas do Sul foram recompostas 2h30min após a ocorrência.

A instituição informou ainda que uma reunião com os principais agentes envolvidos está programada para hoje, mas não detalhou o horário. O ONS deverá realizar também uma reunião preliminar de análise da perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação (RAP) até sexta-feira, 17.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Montenegro é favorito para adesão à UE, diz Von der Leyen

Brasil perde para Japão (3-2) de virada em amistoso

Conab: 1ª previsão para safra 2025/26 indica produção de 354,7 mi/t

TEDH ordena que Rússia pague ? 253 milhões à Geórgia após guerra de 2008

Quem são os palestinos que foram soltos por Israel

Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação