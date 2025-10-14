Topo

Notícias

Apagão: equipe da Aneel se deslocará ainda nesta terça para inspeção na subestação afetada

São Paulo

14/10/2025 09h53

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta terça-feira, 14, que uma equipe de fiscalização se deslocará ainda hoje para realizar inspeção in loco na subestação que teria causado o apagão que afetou parte do País nesta madrugada.

A agência reguladora informou ainda que averiguará as causas da interrupção e que serão instaurados processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos. Ofícios foram enviados para as empresas envolvidas na ocorrência. A Aneel não detalhou as companhias que foram notificadas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, porém, atribuiu a estrutura à Eletrobras. Procurada, a companhia ainda não se manifestou.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disse que o evento foi desencadeado por um incêndio na subestação de Bateias, no Paraná.

A Aneel reiterou ainda que todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram reestabelecidas em até 1h30 da interrupção e as cargas da região Sul retornaram 2h30 após a ocorrência, que se deu às 0h32.

