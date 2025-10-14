Inundação de mina no sul da Venezuela deixa ao menos 14 mortos

Pelo menos 14 mineiros morreram após inundações atingirem minas de ouro na localidade de El Callao, no sul da Venezuela, segundo dados oficiais.

O sistema nacional de gestão de riscos, composto por agências de resgate e militares, montou "um posto de comando para coordenar as operações de recuperação dos 14 mortos" nesta região rica em ouro.

O prefeito de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, publicou uma nota de luto pelas vítimas em suas redes sociais. No dia anterior, ele divulgou imagens das inundações deixadas pelas chuvas que caíram nesta região, que faz fronteira com o Brasil.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que vários mortos foram resgatados do subsolo. O volume de água transbordou para o interior das minas.

mbj/dga/aa

© Agence France-Presse