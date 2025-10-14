Topo

Notícias

Inundação de mina no sul da Venezuela deixa ao menos 14 mortos

14/10/2025 13h20

Pelo menos 14 mineiros morreram após inundações atingirem minas de ouro na localidade de El Callao, no sul da Venezuela, segundo dados oficiais. 

O sistema nacional de gestão de riscos, composto por agências de resgate e militares, montou "um posto de comando para coordenar as operações de recuperação dos 14 mortos" nesta região rica em ouro. 

O prefeito de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, publicou uma nota de luto pelas vítimas em suas redes sociais. No dia anterior, ele divulgou imagens das inundações deixadas pelas chuvas que caíram nesta região, que faz fronteira com o Brasil.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que vários mortos foram resgatados do subsolo. O volume de água transbordou para o interior das minas.

mbj/dga/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PF prende contador do tráfico de cocaína para a Europa que movimentou R$ 313 milhões

Israel diz à ONU que só permitirá entrada de metade dos caminhões de ajuda em Gaza

Deputada estadual pede ao MP suspensão dos pedágios free flow em São Paulo

Instagram vai filtrar mais conteúdos em contas de adolescentes

Israel segura ajuda a Gaza até que Hamas entregue corpos de reféns

Trump exige que Hamas entregue os corpos dos reféns em Gaza: 'O trabalho não está concluído'

Indígenas do Equador denunciam excessos militares em meio a protestos

Em Abu Dhabi, já é possível se casar à distância e com um clique

Pauta de videográficos

Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soul

Dor na mandíbula ou náusea: os sintomas atípicos de um ataque cardíaco nas mulheres