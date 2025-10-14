Topo

Notícias

Ao lado de Haddad, Renan Calheiros critica rejeição da MP 1.303 pela Câmara

Brasília

14/10/2025 11h06

O relator do projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), criticou nesta terça-feira, 14, a derrubada da medida provisória alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) na Câmara.

"Há, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, um inegável rebaixamento da agenda do país que deveríamos expressar como prioritária em uma democracia representativa, geralmente em favor de castas privilegiadas e que são sempre minorias, mas com complexo de maiorias", disse o parlamentar.

Ele participa de audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

PEC da Segurança quer engessar estados, diz Derrite, em crítica ao governo

Premiê francês suspende reforma previdenciária de Macron em busca de apoio para orçamento

Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz FMI

Assembleia Nacional de Madagascar vota pelo impeachment de Rajoelina, que fugiu do país

Estilo de vida ocidental impulsiona acúmulo de gordura no fígado

A um mês da COP30, Lula ostenta balanço positivo em matéria climática

Gonet diz que 'núcleo de fake news' atuou para atingir alvos de Bolsonaro

Intercorrência na Linha 2 - Verde do Metrô afeta circulação de trens e lota plataformas

Israel devolve 45 palestinos mortos a Gaza, diz hospital

SP e Região Metropolitana têm problema de abastecimento de água após apagão