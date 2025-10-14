Topo

Notícias

Anitta pede que Lula indique uma mulher para vaga de Barroso no STF

São Paulo, 14

14/10/2025 21h13

A cantora Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para pedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeie uma mulher para ocupar a vaga que será deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança", escreveu em seus stories do Instagram. Ela também compartilhou link para um abaixo-assinado on-line que defende a indicação, com pouco mais de 24 mil assinaturas até o momento.

Anitta ressaltou na publicação que, até os dias atuais, a Corte só teve três mulheres entre os 172 ministros já nomeados. Ellen Gracie foi indicada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2000 e se aposentou em 2011; e Rosa Weber, indicada por Dilma Rousseff (PT) em 2011, se aposentou em 2023. Cármen Lúcia, indicada por Lula em 2006, é a única ainda em atividade.

Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada na última quinta-feira, 9, e deixará oficialmente a Corte no dia 18 de outubro. Após anunciar sua saída, ele também manifestou apoio ao aumento da presença feminina nas cortes superiores.

"Há homens e mulheres capazes. Vejo com simpatia a escolha recair para uma mulher, mas não quero, com isso, dizer que eu esteja excluindo diversos cavalheiros que também têm a pretensão de vir e merecimento", afirmou depois de sua última sessão plenária.

Entidades da sociedade civil têm feito pressão para que uma mulher ocupe a vaga deixada por Barroso. É o caso das organizações Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis - Gênero e Justiça, que fizeram uma lista com nomes de possíveis candidatas.

Entre os nomes sugeridos por essas entidades, há mulheres que já ocupam cargos de destaque, como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entanto, segundo informações de bastidores, os principais cotados para a vaga são todos homens. São vistos como nomes viáveis Jorge Messias, advogado-geral da União; o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União; e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Mendonça determina sequestro de R$ 389 mi de sindicato de irmão de Lula

Anitta pede que Lula indique uma mulher para vaga de Barroso no STF

Governo Trump diz que 4.108 pessoas foram demitidas desde início da paralisação

Como o Brasil tenta convencer países a quadruplicar o uso global de combustíveis sustentáveis

EUA citam brasileiro entre vistos revogados por celebração da morte de Kirk

Wall Street fecha sem tendência com tensões comerciais e espera por redução dos juros

Deputados veem zero chance de avanço de projeto da anistia nesta semana

Idoso que comeu 'falsa couve' em MG está em coma e respira por aparelho

OMS emite alerta após detecção de medicamentos contaminados na Índia

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

'Hamas deve entregar armas, ou o inferno se instalará', diz Netanyahu