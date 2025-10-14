Algodão: venda da pluma da safra 2024/25 em MT atinge 70%, afirma Imea

São Paulo, 14 - A comercialização da pluma de algodão da safra 2024/25 em Mato Grosso alcançou 69,97% da produção até o fim de setembro, avanço de 1,58 ponto porcentual ante agosto, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O ritmo está 6,72 pontos abaixo do verificado no mesmo período do ciclo 2023/24, quando 76,69% já haviam sido negociados.As vendas antecipadas da safra 2025/26 atingiram 31,90% da produção projetada, incremento mensal de 4,64 pontos porcentuais, mas ainda 0,68 ponto abaixo de setembro de 2024. O norte lidera as negociações da safra futura com 41,57% vendidos, seguido por nordeste (32,54%), médio-norte (30,97%), centro-sul (26,82%), oeste (24,59%), noroeste (20,41%) e sudeste (19,09%).No caroço de algodão, a safra 2024/25 registra 67,48% de comercialização, alta de 4,17 pontos no mês, mas ainda 6,61 pontos atrás do ritmo de setembro de 2023. O norte também lidera com 69,41% vendidos, seguido por médio-norte (69,51%), oeste (68,62%), nordeste (61,90%), centro-sul (60,78%), noroeste (56,76%) e sudeste (43,94%). Para a safra 2025/26, o caroço tem 21,11% já comercializados.