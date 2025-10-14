Topo

Agricultores protestam em Paris contra acordo UE-Mercosul

14/10/2025 14h49

Aos pés da Torre Eiffel, centenas de agricultores franceses protestaram novamente nesta terça-feira (14) contra o projeto de acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul, apesar das garantias oferecidas pela Comissão Europeia.

Os agricultores e pecuaristas franceses temem que seu mercado seja inundado por carne, açúcar ou arroz provenientes da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, no âmbito do acordo UE-Mercosul.

"UE-Mercosul não é esterco, mas fede igual", entoou uma multidão durante a manifestação festiva que terminou perto da Torre Eiffel, com "um grande piquenique solidário".

A Confederação Camponesa, o terceiro maior sindicato do setor na França, convocou o protesto para instar o presidente Emmanuel Macron a defender seus agricultores, no momento em que Bruxelas já iniciou o processo de ratificação do acordo.

Para tentar tranquilizar a França, a Comissão Europeia propôs em setembro cláusulas de salvaguarda "reforçadas", em caso de um aumento brusco das importações ou de uma queda nos preços.

Mas, para o sindicato, nem as "cláusulas de salvaguarda" nem as medidas "espelho milagrosas" poderão garantir um reequilíbrio.

Os agricultores e pecuaristas já haviam protagonizado protestos massivos em 2024 na França contra a situação do setor e ameaçam com novas manifestações importantes durante o inverno no hemisfério norte, quando o trabalho nos campos diminui.

