África do Sul se classifica para Copa do Mundo de 2026

14/10/2025 14h56

A África do Sul se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), ao derrotar Ruanda por 3 a 0, em Mbombela.

Graças aos gols de Thalente Mbatha, Oswin Apollis e Evidence Makgopa, os 'Bafana Bafana' terminaram as Eliminatórias africanas na liderança do Grupo C com 18 pontos, um à frente da Nigéria (2ª), que em jogo simultâneo goleou o Benin por 4 a 0.

Os sul-africanos garantiram sua quarta participação em Mundiais, depois das edições de 1998, 2002 e 2010.

