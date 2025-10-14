Topo

Notícias

Ações da Volkswagen sobem após montadora tranquilizar investidores antes de divulgação de resultado

14/10/2025 09h03

BERLIM (Reuters) - As ações da Volkswagen estavam sendo negociadas em alta de mais de 2% nesta terça-feira, uma vez que a montadora alemã pareceu tranquilizar os investidores sobre os ventos contrários das tarifas comerciais e a fraqueza de suas marcas de luxo antes de divulgar os resultados do terceiro trimestre.

"A empresa me pareceu estar confortável com as atuais expectativas do mercado para o trimestre", disse Pal Skirta, analista da Metzler, à Reuters, acrescentando que o lucro operacional provavelmente se beneficiou do sólido impulso das vendas da marca principal do grupo.

"A empresa também observou que, mesmo que as tarifas dos Estados Unidos sejam restituídas em 2026, a orientação do fluxo de caixa para 2025 não deverá ser afetada", disse a Metzler.

Os analistas da Jefferies disseram que a Volkswagen transmitiu uma "mensagem tranquilizadora em geral" durante uma chamada e que a lucratividade do terceiro trimestre é esperada dentro da orientação com uma margem ajustada de 4,3%.

(Reportagem de Rachel More)

