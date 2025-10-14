Topo

Notícias

Ações da China caem e Hong Kong tem perdas cai pelo 7º dia por disputa comercial com EUA

14/10/2025 07h43

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas e de Hong Kong caíram nesta terça-feira, em meio à realização de lucros por investidores assustados com as novas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,62%, depois de chegar a subir 0,7% na sessão, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,2%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,73%, ampliando a sequência de perdas para sete sessões, a mais longa desde janeiro de 2024.

As vendas se intensificaram na parte da tarde, com a abertura de novas frentes na guerra comercial. Pequim impôs sanções às subsidiárias ligadas aos Estados Unidos da construtora naval sul-coreana Hanwha Ocean, logo depois de a China e os Estados Unidos dizerem que implementarão taxas portuárias adicionais visando os navios uns dos outros.

"A reação do mercado foi muito complacente ontem e agora está sendo novamente em correção para baixo", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia, prevendo mais fraqueza no curto prazo.

Alguns investidores também temem que os chamados aliados dos Estados Unidos possam se envolver para cercar a China, arriscando um conflito comercial mais amplo e prolongado, disse ele.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,58%, a 46,847.32 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,73%, a 25.441 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,62%, a 3.865 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,20%, a 4.539 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,63%, a 3.561 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,48%, a 26.793 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,69%, a 4.359 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,19%, a 8.899 pontos.

((Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong, Samuel Shen em Xangai))

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS

Reféns do Hamas relatam fome, restrições e tortura durante cativeiro em Gaza

Nobel de Economia francês alerta para risco de chegada da extrema direita ao poder na França

UE multa Gucci, Chloé e Loewe em milhões por violação das regras de concorrência