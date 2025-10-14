Topo

Ação da Michelin cai até 11% após alerta sobre lucro

14/10/2025 08h01

PARIS (Reuters) - As ações da Michelin caíam até 11% nesta terça-feira, atingindo seu menor nível em quase três anos, depois de a fabricante de pneus ter reduzido as suas previsões para o lucro anual devido às condições comerciais desfavoráveis na América do Norte.

A empresa disse no final da segunda-feira que esperava um lucro operacional do segmento para 2025 entre 2,6 bilhões de euros e 3,0 bilhões de euros, em comparação com a previsão anterior de lucro acima de 3,4 bilhões de euros, depois que os volumes de vendas do terceiro trimestre caíram quase 10% em sua principal região, a América do Norte.

A Michelin produz seus pneus para o mercado norte-americano localmente, evitando o impacto direto das tarifas dos EUA. No entanto, ela está sofrendo o impacto das vendas mais fracas de caminhões, depois que os clientes se tornaram mais cautelosos no ambiente volátil.

As ações da Michelin caíram 11% na abertura do pregão, antes de reduzirem as perdas e operarem em queda de 8,7%, o menor valor desde julho de 2023 e a caminho de seu pior dia desde março de 2020.

(Reportagem de Gilles Guillaume)

