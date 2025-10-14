Como escolher um micro-ondas eficiente para sua casa gastando pouco

Colaboração para o Guia de Compras UOL

Indispensável na cozinha, a escolha do micro-ondas requer atenção. A escolha exige atenção a critérios como capacidade, potência, tamanho e design.

Mesmo modelos mais acessíveis, a partir de R$ 450, oferecem recursos úteis, como o revestimento antiaderente, que facilita a limpeza, e a função "Tira Odor", ideal para remover cheiros de preparos anteriores.

Quem gosta de conforto e praticidade deve conferir ainda a variedade de receitas pré-programadas disponíveis e as opções de descongelamento para diferentes tipos de alimentos.

O que observar na hora de comprar um micro-ondas?

Capacidade. Modelos de 20 litros conseguem atender bem uma casa onde moram uma ou duas pessoas. Para famílias maiores, considere aparelhos a partir de 30 litros.

Tamanho. Faça as contas e veja se o aparelho que você gostou cabe no nicho da sua cozinha. Modelos com capacidade de 20/21 litros costumam ter, em média, 26 cm de altura, 45 cm de largura e de 33 cm a 36 cm de profundidade.

Dica: já considere uma folga no local onde o produto será instalado para garantir a correta ventilação. Com isso, você evita o superaquecimento, que pode desligar e danificar o micro-ondas.

Potência. Quanto maior, mais rápido o aquecimento dos alimentos. Verifique também se o aparelho oferece vários níveis de potência, o que permite ajustes mais precisos de acordo com o tipo de alimento. Isso é muito útil para pratos que exigem aquecimento moderado e potência mais baixa, como molhos, chocolates ou pratos com queijo derretido.

O uso de diferentes níveis de potência também ajuda a descongelar alimentos de forma mais uniforme e controlada, evitando o superaquecimento ou cozimento parcial.

Função Grill. Presente em modelos mais sofisticados, permite dourar, grelhar e gratinar os alimentos, deixando-os mais crocantes e saborosos.

Onde e como instalar?

O arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, costuma posicionar o micro-ondas perto do fogão ou do forno independente, no caso de cooktop. Segundo ele, não existe uma regra para a altura ideal.

"Como as refeições no forno exigem maior atenção e tempo de preparo, prefiro deixá-lo no ângulo de visão dos moradores, a cerca de 1,5 m de altura", afirma. "Mais usado para descongelar ou aquecer rapidamente os alimentos, o micro-ondas pode ficar em um nicho mais baixo, principalmente em cozinhas de jovens casais, que gostam de ter um espaço maior de bancada para receber os amigos."

A rede elétrica também merece atenção. "O micro-ondas deve ser ligado a uma tomada exclusiva de 20 amperes, sem adaptadores ou extensões", diz Marcio Scatigna, da assistência técnica paulistana Walitec, que conserta esse tipo de aparelho há 30 anos.

Micro-ondas para sua casa

O Guia de Compras UOL fez uma seleção de micro-ondas de diferentes faixas de preço. Confira a seguir:

Potência de 1.100 W

Pintura "Limpa Fácil" evita que a sujeira grude nas paredes internas

Função "Tira Odor"

Opções de descongelar por tempo ou por peso

Tecla "Fit", para cozinhar batata, sopa e legumes

Potência de 700 W com dez níveis

Receitas pré-programadas, que incluem pudim, brigadeiro, arroz, batata e pipoca

Funções "Eco", que economiza energia com o visor desligado, e "Tira Odor"

Menu "Descongelar", com teclas para frango, peixe, carne e feijão, e "Menu Preferido", que deixa salvo o programa e o tempo de suas receitas

Potência de 1.200 W com dez níveis

Menu "Dia a Dia", para preparar as receitas mais usadas com um único clique

Funções "Manter Aquecido", que deixa o alimento quente até a hora de servir, e "Tira Odor"

Menu "Descongelar", com teclas para feijão, carnes e aves, e "Menu Kids", com pipoca, brigadeiro e bolo de caneca

QR Code de receitas, que vem no próprio aparelho

Potência de 700 W com dez níveis

Revestimento com camada de tinta que inibe a proliferação de bactérias

Revestimento antiaderente que facilita a limpeza

Tecnologia "Pega Fácil", para retirar a xícara, por exemplo, na mesma posição que você colocou

"Desodorizador", que elimina o cheiro de receitas preparadas anteriormente

Potência de 1.100W com dez níveis

Função "Auto Clean", que facilita a limpeza interna e ajuda a eliminar odores das refeições anteriores

Menu com dez receitas pré-programadas, sem necessidade de ajustar tempo e potência

Menu "Dia a Dia", para o preparo rápido das receitas mais usadas

Funções "Pré-preparo", para descongelar carne, frango, peixe e feijão, e derreter chocolate e manteiga

Potência de 800 W com dez níveis

Revestimento "Limpa Fácil" evita que a gordura grude nas paredes internas

Tecnologia "iWave", que deixa o cozimento mais uniforme, mantendo os alimentos quentes por inteiro

Descongelamento com apenas um toque, de acordo com o alimento

Receitas pré-programadas: pipoca, arroz, sopa, bolos e até pudim

Tecnologia "Smart Diagnosis", que identifica problemas de funcionamento pelo app LG ThinQ

Potência de 1.600 W com dez níveis

Tecla "Meu Prato", que programa e guarda sua receita favorita na memória

Funções "Limpa Fácil", "Tira Odor" e "Manter Aquecido"

Menu "Descongelar" (com teclas para carne, frango e feijão), menu "Kids" (com bolo de caneca, pipoca e brigadeiro) e menu "Dia a Dia" (para arroz, macarrão e lasanha)

QR Code de receitas, que vem no próprio aparelho

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.