Zelenskiy se reunirá com Trump sexta-feira para falar sobre defesa aérea e novas armas

Por Yuliia Dysa e Steve Holland e Gram Slattery

KIEV/WASHINGTON (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que se reunirá com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington na sexta-feira, onde os dois discutirão sobre a defesa aérea da Ucrânia e capacidades de ataque de longo alcance.

Os dois líderes conversaram no sábado e no domingo, em meio à intensificação das discussões sobre o possível fornecimento de mísseis Tomahawk de longo alcance para Kiev, e uma delegação ucraniana de alto escalão, liderada pela primeira-ministra, Yulia Svyrydenko, deve ir a Washington antes da reunião de sexta-feira.

Kiev tem feito lobby com Washington para fornecer mísseis Tomahawk produzidos nos EUA, que têm a capacidade de atingir Moscou, mas que os ucranianos dizem que seriam usados apenas em alvos militares. Moscou tem dito que tal medida representaria uma grave escalada.

Zelenskiy disse que deu a Trump, que tem demonstrado cada vez mais frustração com a Rússia nas últimas semanas, uma ideia de quantos dos cobiçados Tomahawks a Ucrânia precisa.

"Francamente, eu já compartilhei nossa visão com Trump... mas algumas dessas coisas não são para uma conversa telefônica, então nos encontraremos", disse ele a repórteres em Kiev.

Trump disse que está considerando enviar Tomahawks para a Ucrânia, embora também tenha dito que poderia conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o assunto.

A Ucrânia e os EUA também estão se aproximando de um acordo histórico sobre drones, no qual a Ucrânia compartilharia tecnologia de drones com os Estados Unidos. Diplomatas europeus veem esse acordo como uma ferramenta importante para manter o presidente dos EUA engajado e apoiando a Ucrânia.

Os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra, agora em seu quarto ano, estagnaram enquanto a Rússia intensificava os ataques às instalações de energia ucranianas e avançava com ganhos gradativos no campo de batalha.

Zelenskiy disse que também se reunirá com representantes de empresas de energia dos EUA para discutir as necessidades atuais da Ucrânia em meio ao que ele descreveu como uma mudança de tática russa nos ataques à infraestrutura de energia ucraniana.

Recentemente, as forças russas atacaram a produção de gás ucraniana e a rede elétrica do país, e Zelenskiy acrescentou que Kiev poderá em breve ser forçada a começar a importar eletricidade.

A Ucrânia também realizou ataques a refinarias de petróleo russas, causando escassez de gasolina.

(Reportagem de Steve Holland e Gram Slattery em Washington, Tom Balmforth em Londres e Yuliia Dysa em Kiev)