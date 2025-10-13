Topo

Notícias

Wall Street dispara com comentários de Trump sobre a China e Broadcom sobe

13/10/2025 17h18

Por Sukriti Gupta e Noel Randewich

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em forte alta nesta segunda-feira, liderados por ganhos da Broadcom e de outras fabricantes de chips, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom conciliatório em relação às novas tensões comerciais entre os EUA e a China, o que aliviou preocupações de investidores.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,55%, para 6.654,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,20%, para 22.692,57 pontos. O Dow Jones subiu 1,29%, para 46.070,73 pontos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

OIT pode ter que cortar cargos se EUA não pagarem suas contribuições

Quatro cadáveres de reféns mantidos em Gaza foram entregues ao Exército israelense

Tiago Leifert é 'nova voz' do metrô de SP; entenda ação na Linha 4-Amarela

Oposição quer derrubar decreto que coloca gabinete de Lula a serviço de Janja

Renegociação de dívidas pelo Desenrola Rural alcança R$ 11,971 bilhões

Trump diz que premiê italiana é 'linda' durante cúpula de Gaza

Quais dúvidas pairam sobre plano de paz de Trump para Gaza?

Presidenciável do Chile Matthei promete fechar fronteira para irregulares

Capal estima produtividade de trigo em SP de 3.800 kg/ha e produção de 100 mil t

Dissidente cubano preso busca exílio nos EUA

França expõe "O Homem Desesperado" de Courbet pela primeira vez em quase 20 anos