Wall Street dispara com comentários de Trump sobre a China e Broadcom sobe

Por Sukriti Gupta e Noel Randewich

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em forte alta nesta segunda-feira, liderados por ganhos da Broadcom e de outras fabricantes de chips, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom conciliatório em relação às novas tensões comerciais entre os EUA e a China, o que aliviou preocupações de investidores.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,55%, para 6.654,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,20%, para 22.692,57 pontos. O Dow Jones subiu 1,29%, para 46.070,73 pontos.