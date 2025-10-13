Topo

Wall Street avança com arrefecimento de retórica de Trump sobre China

13/10/2025 12h08

Por Sukriti Gupta e Twesha Dikshit

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta segunda-feira, após o tombo de sexta-feira, com investidores voltando a ativos de risco depois que um tom mais suave do presidente Donald Trump diminuiu preocupações com as novas tensões comerciais entre os EUA e a China.

Contribuindo para a melhora do humor dos mercados, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em uma entrevista à Fox Business Network nesta segunda que Trump deve encontrar seu colega chinês na Coreia do Sul.

As tensões aumentaram na semana passada depois que a China expandiu seus controles de exportação de terras raras. Em resposta, Trump disse na sexta-feira que imporia uma tarifa adicional de 100% sobre as exportações da China para os EUA, além de novos controles de exportação sobre softwares essenciais fabricados nos EUA.

O recrudescimento das tensões comerciais fez com que o S&P 500 e o Nasdaq sofressem suas maiores quedas semanais em meses.

Entretanto, em um tom mais conciliatório no fim de semana, Trump postou que "tudo ficará bem" e que os EUA não queriam "prejudicar" a China.

No domingo, a China culpou os EUA pela escalada, mas não adotou outras contramedidas.

"A combinação de bons rendimentos, Israel e a paz, e o fato de que algum tipo de acordo será eventualmente fechado com a China em termos de comércio, deve ser um amortecedor para o mercado", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

No Oriente Médio, o Hamas entregou o primeiro grupo dos últimos reféns israelenses sobreviventes, um passo fundamental para encerrar dois anos de conflito devastador em Gaza, como parte de um acordo de cessar-fogo promovido por Trump.

Às 12h00, o Dow Jones Industrial Average subia 0,99%, para 45.927,93, o S&P 500 avançava 1,16%, para 6.628,39 e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,53%, para 22.543,01.

O setor de tecnologia do S&P 500 mais cedo subia 2,5%. A Nvidia tinha alta de 3%, enquanto a Broadcom ganhou 9,1%.

A Broadcom subiu para o topo do índice de referência depois de fazer uma parceria com a OpenAI para produzir os primeiros processadores internos de inteligência artificial da startup.

Os ganhos ajudaram o índice mais amplo de semicondutores a subir 4,4% e também impulsionaram o Nasdaq, que é um setor de alta tecnologia.

O foco dos investidores estará na temporada de balanços que começa esta semana, com os principais bancos dos EUA, incluindo JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo, prontos para divulgar os resultados trimestrais na terça-feira.

A temporada será um teste decisivo para os mercados dos EUA e fornecerá novas pistas sobre a economia em um momento em que as principais divulgações de dados oficiais continuam atrasadas devido à paralisação do governo, que está em seu 13º dia.

