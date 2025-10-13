No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Dois anos e meio depois de ter uma fornecedora terceirizada de mão-de-obra flagrada mantendo trabalhadores em condições análogas à escravidão, a gaúcha Cooperativa Vinícola Aurora, maior empresa do setor de cultivo de uva e produção de vinho do país, está lançando nesta semana o seu primeiro relatório de sustentabilidade.

Esse tipo de documento, elaborado sob padrões internacionais, serve para que uma organização preste contas a todos os públicos relacionados aos seus negócios — clientes, fornecedores, funcionários, investidores e autoridades de governo — de suas estratégias para gerenciar riscos e oportunidades nas áreas ambiental, social e de gestão corporativa (ESG, sigla em inglês para environmental, social and governance). No Brasil, sua elaboração não é obrigatória — só passará a ser, para as corporações de capital aberto, a partir de 2026. Mas companhias que passam por crises de reputação usam essa ferramenta para tentar esclarecer práticas que tenham sido questionadas.

O inédito relatório da Aurora, ao qual o UOL teve acesso antecipado com exclusividade, mostra como uma nova política de administração de recursos humanos foi construída a partir de fevereiro de 2023. No dia 22 daquele mês, a polícia resgatou 207 trabalhadores que eram mantidos em situação degradante, sofrendo extorsão e agressões, em um alojamento da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda, em Bento Gonçalves (RS). A firma era responsável por recrutar e gerenciar os empregados — em sua maioria, baianos — contratados para fazer a colheita da uva nas propriedades de três vinícolas que atuam nessa cidade da serra gaúcha: além da Aurora, a Garibaldi, que também é uma cooperativa, e a Salton, controlada pela família Salton.

Uma semana após a libertação dos colaboradores, a Aurora publicou uma carta se dizendo "envergonhada e enfurecida" com os acontecimentos, repudiando "com todas as suas forças" aquele quadro e pedindo desculpas aos trabalhadores vitimados. Anunciou, ainda, a criação de um "programa robusto" para mudar as dinâmicas que levaram à situação.

Os primeiros passos desse plano foram dados ainda em 2023, com a criação de um programa de integridade e compliance (conformidade com as regras) que incluía os 21 pontos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado junto ao MPT (Ministério Público do Trabalho) pela três vinícolas clientes da Fênix. Na Aurora, essa base foi sendo desdobrada em iniciativas para aprimorar os compromissos, difundir informações e acompanhar a aplicação das novas normas — algumas amadureceram durante o ciclo da última safra, entre 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025, período de que trata o relatório.

Medidas e resultados

Neste ano, foi aprovado pelo conselho de administração um Código de Conduta consolidando as diretrizes estabelecidas. Também foi criado um comitê interno de integridade, formado por membros do conselho, diretores e funcionários de áreas estratégicas, que supervisiona o cumprimento desse regulamento. O time de compliance passou um pente fino nos dados e nas atividades de cerca de 1,3 mil terceiros cadastrados como prestadores de serviços ou fornecedores de bens e matérias-primas, descobrindo que 10% desses parceiros demandavam mais controle em aspectos socioambientais e jurídicos. A partir dessa análise, a Aurora vai reformular as normas que dizem respeito a tais relações comerciais.

Foi implementado em 2025 um canal para denúncia de irregularidades, de responsabilidade de uma empresa especializada, o qual registrou 81 manifestações, sendo 75 denúncias, 3 sugestões e 3 dúvidas. Desses comunicados, 26 foram concluídos como procedentes, 19, como improcedentes, 11, inaplicáveis ao canal, nove, parcialmente procedentes, seis permanecem em análise, três foram considerados inconclusivos e três aguardam informações adicionais, enquanto duas sugestões e duas dúvidas foram respondidas.

Os treinamentos para funcionários da vinícola, cooperados, fornecedores e demais parceiros comerciais foram reforçados com informações aprofundadas sobre a legislação referente à contratação de mão-de-obra e à segurança do trabalho no setor rural, além de princípios éticos e integridade. No ciclo 2024-2025, participaram dessas ações 461 colaboradores, cerca de 300 cooperados e 150 representantes comerciais e vendedores.

A Política de Direitos Humanos, que foi aprovada pelo conselho de administração da Aurora também neste ano e contém orientações para prevenir e combater o trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil em sua operação e na de parceiros, é objeto de treinamentos específicos. Nenhuma ocorrência do gênero foi registrada no intervalo contemplado pelo relatório.

Sobre a Aurora