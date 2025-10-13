Vereador de Rondônia é detido acusado de se masturbar na frente de vizinha

O vereador Wilian Cândido (Republicanos), de Ji-Paraná, em Rondônia, foi detido no sábado (11) e liberado pela Polícia Civil após ser acusado de se masturbar na frente de uma vizinha.

O que aconteceu

Cândido foi acusado de, em uma via pública, se masturbar na frente de uma vizinha, segundo o boletim de ocorrência. A mulher relata que estava na frente de sua casa quando o vereador acenou e a chamou com gestos. Ao observar com mais atenção, ela percebeu que Cândido estava com as calças parcialmente abaixadas, praticando masturbação e mordendo os lábios.

Segundo o relato, o vereador tinha "comportamento visivelmente descontrolado". Depois do ato obsceno na rua, a mulher diz que o vereador conseguiu o número de telefone dela e passou a mandar mensagens de "teor inconveniente", que ela não teria respondido. A mulher, então, resolveu denunciá-lo à polícia.

Polícia Militar confirmou "estado de embriaguez" de Cândido. No boletim de ocorrência, a PM fala em "forte odor etílico, fala desconexa e desequilíbrio evidente. Foi aí que o vereador foi conduzido à delegacia.

Após prestar depoimento na madrugada de sábado (11), ele foi liberado logo de manhã, segundo seu advogado. Célio Tavares afirma que não há "qualquer elemento de prova", "apenas a palavra" da suposta vítima.

Hoje, rereadores protocolaram pedido de cassação contra Cândido. Os autores do pedido são André Moreira e Dr. Edinho Fidelis, ambos do PSD.

Defesa diz que vereador pediu afastamento por 90 dias após a repercussão do caso. "Em razão da grande repercussão do caso, para preservar a imagem e a dignidade da Câmara de Vereadores, foi protocolado junto à presidência um pedido de afastamento por 90 dias, para que o vereador possa exercer sua defesa e demonstrar que as acusações são absolutamente infundadas e que ele jamais praticou outros atos", disse Tavares.

Câmara de Ji-Paraná repudiou atitude do parlamentar. "Absolutamente incompatível com a postura ética e moral que se espera de um agente público", afirmou em nota. "Atitude não apenas desrespeita a dignidade humana, mas também fere os princípios morais que devem nortear o comportamento de um representante público."

Câmara acompanhará o caso e "tomará as medidas cabíveis", "dentro dos trâmites legais e regimentais, com transparência e responsabilidade". "Mais uma vez, o Poder Legislativo de Ji-Paraná reitera o compromisso com a moralidade e o respeito a cada cidadão ji-paranaense, e condena de forma veemente a ação de qualquer membro deste Parlamento contra os princípios do interesse público."