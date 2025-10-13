Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

O novo salário mínimo nacional foi creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com o valor ajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só foi realizado em fevereiro porque os salários são liquidados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a atualização passa a constar no contracheque desse período.

O salário mínimo representa o valor mensal mínimo que um trabalhador pode receber pelo exercício de suas funções remuneradas. Ele serve como referência para o pagamento de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas oferecidos pelo governo federal.

O reajuste para R$ 1.518,00 corresponde a um aumento de R$ 106, o que equivale a 7,5%, ficando acima da inflação do período. Mesmo assim, os valores foram limitados devido a cortes de gastos aprovados no final de 2024.

Alterações na fórmula de cálculo

Anteriormente, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é mais favorável ao trabalhador que o índice oficial IPCA, e a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela metodologia antiga, o salário mínimo chegaria a R$ 1.525.

A nova fórmula introduziu um teto de aumento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB cresça acima desse limite, como 3,2%, o reajuste aplicado será de, no máximo, 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias do INSS e de outros benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca controlar aumentos excessivos, evitando impactos negativos no orçamento em períodos de contenção de despesas.