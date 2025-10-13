Vaio TL12 é tablet compacto e leve que substitui bem o uso de um notebook

O Vaio TL12 chega com a clara proposta de ser uma alternativa aos notebooks, destacando-se pelo pacote de acessórios (capa com teclado integrado e caneta stylus), digno de modelos topo de linha. Contudo, como um intermediário clássico, também traz concessões que podem incomodar.

O Guia de Compras UOL testou o modelo por duas semanas e, a seguir, conta como foi a experiência.

O que eu gostei

Acessórios úteis. Basta abrir a caixa do Vaio TL12 para ter uma ideia clara da proposta do modelo. Ele acompanha uma capa magnética multifuncional, que serve não apenas para proteger o aparelho de arranhões, mas tem função prática ao trazer um teclado e um trackpad integrados.

Além disso, uma caneta do tipo stylus acompanha o pacote. É um acessório útil, especialmente quando se quer fazer anotações rápidas ou, ainda, desenhar diretamente na tela do tablet. Esse conjunto faz com que o Vaio TL12 cumpra totalmente o papel de um notebook para atividades corriqueiras.

Vaio TL12 Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Design. É fino, com 6,5 mm de espessura, com acabamento metálico, o que reforça o ar de produto premium. Considerando que o visual de um tablet não abre muito espaço para revoluções, é possível dizer que o TL12 não decepciona no geral.

A capa que acompanha o modelo também é prática, sendo fixada de forma magnética. Aqui, porém, vale um comentário: a capa tem uma tendência a soltar do tablet quando dobrada totalmente. Isso pode ser algo específico da unidade testada, mas de qualquer maneira é bom ter atenção para evitar quedas acidentais.

Capa do Vaio TL12 Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Tela: é de Amoled o que, em combinação com a resolução 2,5K (2560 x 1600 pixels), gera imagens de excelente qualidade, com bom contraste e cores definidas. Isso faz do TL12 um aparelho excelente não apenas para o trabalho, mas também para assistir a vídeos.

O único ponto fraco é a taxa de atualização de 60 Hz. Embora não comprometa, taxas superiores resultariam em imagens em movimento mais fluídas, algo que casaria muito bem com a alta resolução.

Bateria. Com 10.090 mAh, a autonomia é suficiente para um dia de trabalho. Durante o teste, o modelo foi usado justamente nessa condição e a bateria chegou ao final do dia sem pedir uma recarga.

Durante esse período, as principais funções utilizadas envolveram navegação na internet, produção e edição de texto, além de acesso a plataformas de vídeos e redes sociais. Certamente com atividades mais pesadas a duração tende a cair, mas para um uso moderado ela parece totalmente adequada.

Pontos de atenção

Desempenho. Aqui, claro, depende do uso que você pretende fazer do aparelho. Para funções mais simples, como navegar na internet, trabalhar com textos e planilhas, ver e-mails e similares, o Vaio TL12 dá conta do recado sem problemas.

Em funções mais complexas, porém, ele tende a mostrar limitações. Durante o teste, ele se mostrou um pouco mais lento em atividades como edição de imagens, mas não chegou a comprometer a experiência de uso.

Vaio TL12 é fino Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Peso. Apesar de fino, os 617 gramas do tablet passam longe de torná-lo um peso pena do segmento. Ele ainda é mais leve e mais prático de ser transportado do que um notebook? Com certeza, mas não como se você não fosse notar a sua presença em uma mochila. É um ponto para se ter atenção, especialmente se a ideia é se valer da portabilidade que o modelo oferece.

Quem deve gostar

O Vaio TL12 é uma opção interessante para quem busca um substituto mais compacto e leve para um notebook. Embora o preço sugerido (R$ 3.609 pela versão de 128 GB) seja superior ao de concorrentes, o conjunto de acessórios justifica totalmente o valor.

É importante ressaltar que, apesar do visual premium, trata-se de um tablet intermediário, o que implica em concessões como desempenho mais modesto e tela com taxa de atualização básica. São características que, no entanto, não comprometem os pontos positivos do modelo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.