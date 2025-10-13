Topo

Notícias

Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira

Brasília

13/10/2025 07h12

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) afirmou neste domingo (12) que a única conquista do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi o de atualizar a tabela do Imposto de Renda (IR), isentando os mais pobres. "Este é um governo medíocre. A única conquista desse governo foi uma progressão da tabela, que deveria ser uma obrigação, que o nosso governo não fez por causa da pandemia", argumentou durante programa Canal Livre, da Band. Nogueira defendeu que a atualização da tabela do IR deveria estar na lei.

O parlamentar comentou ainda sobre a área fiscal. "Eu tenho cobrado este governo. Vou perguntar aqui para você: me cite uma medida deste governo de contenção de gastos, de redução de custos e de melhora da gestão a sério", citou, dizendo que há um buraco nas contas do governo.

Questionado sobre se a vida do governo está mais difícil no Congresso, após a derrota da votação da Medida Provisória alternativa ao aumento do IOF, o senador disse: "Espero que sim". De acordo com ele, o cenário não é hoje mais de "toma lá, dá cá" do Executivo com o Parlamento, como já foi no passado.

Nogueira defendeu que haja um corte de gastos nos Três Poderes. Afirmou, porém, que senadores e deputados estão dispostos a votar favoravelmente matérias que beneficiam diretamente a população. "Este governo não pensa em cortar gastos, não pensa em valorizar quem presta bom serviço público, só em sindicatos", enumerou.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump é 'melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca', diz Netanyahu

Netanyahu não participará de cúpula no Egito sobre fim da guerra em Gaza

Ministerio da Saúde de Gaza anuncia balanço de 67.869 mortos na guerra

Ciro Nogueira defende que nome para o STF tenha 'idade mínima significativa'

Trio ganha Prêmio Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação e crescimento

Hamas entrega todos os reféns restantes a Israel; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

Não há a mínima condição de Bolsonaro ir para um presídio, diz Ciro Nogueira

'Rússia está brincando com a guerra', diz chefe da diplomacia da UE

Ciro Nogueira diz que 40% da população defende a dosimetria no lugar da anistia

Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira