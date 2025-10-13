Topo

Notícias

Unica anuncia candidatura de Eduardo Leão à ISO

13/10/2025 15h00

São Paulo, 13 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) anunciou a candidatura do presidente da CropLife Brasil, Eduardo Leão, à direção executiva da International Sugar Organization (ISO), em processo seletivo conduzido pela entidade internacional. Leão estará à frente da CropLife Brasil até dezembro e, a partir de janeiro, será diretor de Novos Mercados da Unica."A (candidatura de Leão) consolida o protagonismo global do setor sucroenergético brasileiro e reconhece a contribuição do país às agendas de energia, inovação e sustentabilidade", disse a entidade em nota. A Unica explica que, caso seja eleito, Leão será o primeiro brasileiro a ocupar o cargo. "A candidatura de Eduardo Leão à direção da ISO é motivo de grande orgulho para todo o setor. Trata-se de um profissional reconhecido pela competência técnica e pela visão estratégica, cuja trajetória traduz o que o Brasil tem de melhor em governança, sustentabilidade e inovação", disse na nota o presidente da Unica, Evandro Gussi.Na Unica Eduardo Leão se juntará a Ana Claudia Pais (Comunicação e Relações Institucionais), Marissol Merussi Sapatel (Jurídico) e Luciano Rodrigues (Inteligência Setorial), "compondo uma equipe de diretores com experiências complementares voltadas a fortalecer a atuação institucional da entidade e o posicionamento do Brasil como referência global em bioenergia", diz a entidade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Pena de 5 anos de prisão do ex-presidente francês Sarkozy começa na próxima semana, diz RTL

UE começa a financiar tribunal especial para processar Rússia, diz chefe de política externa do bloco

Bolsonaro volta a ter crise de soluços e Moraes autoriza atendimento médico em casa

Quem é médica incluída em equipe que atende Bolsonaro após piora de soluços

Presidente da COP30 diz que prioridade é evitar bloqueios nas negociações durante a conferência

Moraes pede a Dino para agendar julgamento do núcleo 2' da tentativa de golpe

Cabo Verde se classifica para a Copa do Mundo pela 1ª vez na história

Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam 19 pessoas no leste do Congo, dizem autoridades

Unica anuncia candidatura de Eduardo Leão à ISO

Sarkozy: ex-presidente começa a cumprir pena em prisão de Paris em 21 de outubro

Milei se reunirá com Trump para selar apoio financeiro antes de eleições legislativas