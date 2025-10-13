Topo

Notícias

UE está em 'silêncio' sobre seus compromissos, diz enviado da sociedade civil à COP30

Brasília

13/10/2025 13h39

O enviado especial da sociedade civil para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Guimarães, lamentou nesta segunda-feira, 13, o "silêncio" da União Europeia sobre seus movimentos na véspera da Conferência. O bloco europeu ainda não apresentou suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), nem confirmou a possibilidade de contribuir com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que propõe um novo modelo de financiamento baseado em investimento, e não apenas em doações.

André Guimarães, que é diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), está participando neste momento dos preparativos para a Conferência, com delegações de dezenas de países.

Em interação com jornalistas, ele falou da maior participação e mobilização do chamado "Sul Global", termo usado pelo Brasil e outros países em desenvolvimento no G20.

A China, apesar de não ter apresentado ainda sua NDC, já sinalizou que está trabalhando para tornar público o compromisso antes do grande evento em Belém (PA). O país asiático também já se comprometeu em contribuir para o TFFF.

"A Europa, historicamente, é uma líder da agenda climática. Então, esperava-se muito uma manifestação. Entenda-se que há disputas tarifárias que pesaram, há guerras acontecendo, inclusive, nas circunvizinhas da Europa. Então, acho que tudo isso tem que ser considerado nessa equação. Agora, o fato concreto é que não apresentaram e há uma expectativa de que apresentem seus compromissos", declarou André Guimarães.

O encontro preparatório da 30ª Conferência está ocorrendo neste momento com cerca de 70 delegações. Nos encontros fechados, já houve manifestações da China, Paquistão, Índia e África do Sul. "Até agora eu não vi manifestação da Europa", cobrou o enviado especial da sociedade civil.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia; piloto sobrevive

Modelo estudante de medicina é achada morta com filha em casa no Rio

Guatemala reforça vigilância após fuga de membros de gangue

EUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gaza

Mediadores Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documento sobre acordo de cessar-fogo em Gaza

UE está em 'silêncio' sobre seus compromissos, diz enviado da sociedade civil à COP30

'Como renascer', palestinos reencontram familiares após deixarem prisões israelenses

Lula afirma que houve 'muita química' no encontro com o papa Leão XIV

Chuvas intensas provocam 64 mortes no México

De queixas antigas a ações concretas: como o Pix se tornou um ponto de atrito com os EUA

No STF, Moraes nega pedido de Bolsonaro para revogar prisão domiciliar