UE está em 'silêncio' sobre seus compromissos, diz enviado da sociedade civil à COP30

O enviado especial da sociedade civil para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Guimarães, lamentou nesta segunda-feira, 13, o "silêncio" da União Europeia sobre seus movimentos na véspera da Conferência. O bloco europeu ainda não apresentou suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), nem confirmou a possibilidade de contribuir com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que propõe um novo modelo de financiamento baseado em investimento, e não apenas em doações.

André Guimarães, que é diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), está participando neste momento dos preparativos para a Conferência, com delegações de dezenas de países.

Em interação com jornalistas, ele falou da maior participação e mobilização do chamado "Sul Global", termo usado pelo Brasil e outros países em desenvolvimento no G20.

A China, apesar de não ter apresentado ainda sua NDC, já sinalizou que está trabalhando para tornar público o compromisso antes do grande evento em Belém (PA). O país asiático também já se comprometeu em contribuir para o TFFF.

"A Europa, historicamente, é uma líder da agenda climática. Então, esperava-se muito uma manifestação. Entenda-se que há disputas tarifárias que pesaram, há guerras acontecendo, inclusive, nas circunvizinhas da Europa. Então, acho que tudo isso tem que ser considerado nessa equação. Agora, o fato concreto é que não apresentaram e há uma expectativa de que apresentem seus compromissos", declarou André Guimarães.

O encontro preparatório da 30ª Conferência está ocorrendo neste momento com cerca de 70 delegações. Nos encontros fechados, já houve manifestações da China, Paquistão, Índia e África do Sul. "Até agora eu não vi manifestação da Europa", cobrou o enviado especial da sociedade civil.