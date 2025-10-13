Topo

UE começa a financiar tribunal especial para processar Rússia, diz chefe de política externa do bloco

13/10/2025 15h21

KIEV (Reuters) - A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse nesta segunda-feira que a UE começou a financiar um tribunal especial para processar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outras autoridades russas de alto escalão pelo crime de agressão contra a Ucrânia, pedindo a outros países que façam o mesmo.

"Criamos esse tribunal especial para os crimes de agressão, mas agora também estamos financiando esse tribunal", disse Kallas durante uma coletiva de imprensa em Kiev, ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

"Também estamos conclamando outros Estados-membros, países e participantes a financiá-lo para que o trabalho possa realmente começar em grande escala, porque sem responsabilidade não há paz justa e duradoura", acrescentou.

Questionada sobre os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse recentemente que poderia enviar para a Ucrânia se a guerra não for resolvida, Kallas disse que cabe a Kiev decidir se precisa deles para sua defesa.

"Não cabe a nós dizer, mas sim à Ucrânia dizer do que realmente precisa", disse ela.

(Reportagem de Yuliia Dysa)

