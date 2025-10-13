Turquia pressionou para impedir presença de Netanyahu em cúpula sobre Gaza

A Turquia, com apoio do Iraque, pressionou para impedir que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparecesse à cúpula sobre Gaza em Sharm el-Sheikh, declarou uma fonte diplomática turca à AFP nesta segunda-feira (13).

"Por iniciativa do presidente [Recep Tayyip] Erdogan e graças aos esforços diplomáticos da Turquia, com o apoio de outros líderes, Netanyahu não participará da reunião no Egito", declarou esta fonte à AFP.

Após anunciar sua presença na cúpula durante a manhã, o primeiro-ministro israelense a cancelou argumentando que a reunião começaria ao mesmo tempo que uma festividade judaica.

O Iraque também negou sua participação na cúpula sobre o futuro de Gaza na presença da autoridade de Israel, afirmou Ali al-Musawi, assessor do primeiro-ministro iraquiano.

"A delegação iraquiana informou à parte egípcia que não estava disposta a participar da cúpula regional se Netanyahu comparecesse", declarou a fonte à AFP.

O avião de Erdogan estava prestes a aterrissar na cidade costeira egípcia quando Netanyahu anunciou sua participação, inicialmente não prevista. Mas, segundo a imprensa turca, a aeronave continuou seu voo sobre o Mar Vermelho aguardando a confirmação dos participantes.

A Turquia, próxima aos líderes políticos do Hamas, participou das negociações com o movimento palestino em Doha, junto com Catar e Egito, e busca desempenhar um papel na implementação e supervisão do cessar-fogo em Gaza.

