Topo

Notícias

Turquia pressionou para impedir presença de Netanyahu em cúpula sobre Gaza

13/10/2025 10h57

A Turquia, com apoio do Iraque, pressionou para impedir que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparecesse à cúpula sobre Gaza em Sharm el-Sheikh, declarou uma fonte diplomática turca à AFP nesta segunda-feira (13).

"Por iniciativa do presidente [Recep Tayyip] Erdogan e graças aos esforços diplomáticos da Turquia, com o apoio de outros líderes, Netanyahu não participará da reunião no Egito", declarou esta fonte à AFP.

Após anunciar sua presença na cúpula durante a manhã, o primeiro-ministro israelense a cancelou argumentando que a reunião começaria ao mesmo tempo que uma festividade judaica.

O Iraque também negou sua participação na cúpula sobre o futuro de Gaza na presença da autoridade de Israel, afirmou Ali al-Musawi, assessor do primeiro-ministro iraquiano.

"A delegação iraquiana informou à parte egípcia que não estava disposta a participar da cúpula regional se Netanyahu comparecesse", declarou a fonte à AFP.

O avião de Erdogan estava prestes a aterrissar na cidade costeira egípcia quando Netanyahu anunciou sua participação, inicialmente não prevista. Mas, segundo a imprensa turca, a aeronave continuou seu voo sobre o Mar Vermelho aguardando a confirmação dos participantes. 

A Turquia, próxima aos líderes políticos do Hamas, participou das negociações com o movimento palestino em Doha, junto com Catar e Egito, e busca desempenhar um papel na implementação e supervisão do cessar-fogo em Gaza.

ach/dro/sag/rnr/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

De queixas antigas a ações concretas: como o Pix se tornou um ponto de atrito com os EUA

Organizadores se dizem 'confiantes' quanto a Alcaraz e Sinner participarem do Masters 1000 de Paris

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será encarcerado em 21 de outubro, dizem fontes próximas ao caso

'Antissemitismo e jihadismo fracassaram', diz Trump no Parlamento de Israel após cessar-fogo em Gaza

Trump se reúne com presidente da Autoridade Nacional Palestina durante cúpula sobre Gaza no Egito

Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro

'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Israel libertou 1.968 presos palestinos nesta segunda-feira em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas (fontes oficiais)