'Trump traçou limite e Netanyahu ficou no corner', diz Raquel Landim

A virada no conflito entre Israel e Hamas só aconteceu depois da pressão direta de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu, avalia a colunista Raquel Landim no UOL.

Segundo Landim, a relação entre Trump e Netanyahu começou com favorecimentos, mas mudou após um episódio decisivo nas negociações de paz. O acordo, mediado pelos Estados Unidos, resultou no primeiro cessar-fogo e troca de reféns, colocando Netanyahu em posição delicada diante de sua base política.

O Trump e o Netanyahu, eles tiveram uma relação curiosa. À medida que Trump entra na Casa Branca, o Netanyahu tem uma série de favorecimentos. Ele toma partido de Israel claramente. Mas o Trump vai tomando uma série de decisões e de iniciativas que vão favorecendo Israel e vão deixando o Netanyahu cada vez mais confortável para seguir com os ataques. Tem-se uma situação ali, porque os reféns eram utilizados pelo Hamas como algo para que Israel não fosse tão agressiva e se tornou o contrário. Se tornou uma justificativa dentro de Israel para que Israel atacasse mais e mais, passando de qualquer limite razoável de retaliação.

Raquel Landim

E esse momento de virada, acontece em setembro do ano passado, quando o Trump já começa a tentar mediar esse acordo de paz. E está acontecendo uma negociação no Catar e as forças israelenses matam os negociadores do Hamas dentro do Catar. Isso para o Trump é uma agressão muito forte, algo totalmente inaceitável pelas leis internacionais ali, pelas leis que regem as guerras.

Raquel Landim

Depois desse episódio, Landim relata que Trump tomou uma atitude inédita com Netanyahu, impondo condições e humilhações públicas para forçar o avanço das negociações.

Então, em outubro do ano passado, o Netanyahu é chamado à Casa Branca para realmente tomar um pito. Ele toma um pito de Donald Trump, Donald Trump o obriga a ligar para o emir do Catar e ler um pedido de desculpas escrito pela Casa Branca. Então, assim, é um momento muito humilhante para Netanyahu e aí onde o Trump traça uma linha no chão e pressioná-lo mais firmemente para chegar num cessar-fogo.

Raquel Landim

Para a colunista, o aumento da pressão de Trump colocou Netanyahu contra a parede e acelerou o acordo, mesmo com resistência do premiê israelense.

Eu acho que ali é um momento muito crucial, onde o Trump começa a fazer mais pressão e deixar Netanyahu mais no corner. Netanyahu não queria esse acordo, a guerra ali era muito importante para Netanyahu se manter no poder, tanto que ele está numa situação delicada hoje sem ter a guerra para continuar justificando sua permanência no poder.

Raquel Landim

