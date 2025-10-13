Topo

Trump se reúne com presidente da Autoridade Nacional Palestina durante cúpula sobre Gaza no Egito

13/10/2025 13h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou-se com o presidente palestino Mahmud Abbas em uma cúpula sobre Gaza, no Egito, nesta segunda-feira (13), e os dois apertaram as mãos em seu primeiro encontro em oito anos. 

Trump e Abbas conversaram por vários segundos, antes de o líder americano apertar sua mão e, em seguida, fazer um sinal de positivo para as câmeras na cúpula em Sharm El-Sheikh. 

O presidente francês, Emmanuel Macron, acompanhou Abbas até o pódio para se encontrar com Trump.

