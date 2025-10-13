Trump pode abandonar Netanyahu e apoiar força alternativa, diz professor

Donald Trump não demonstra compromisso incondicional com Benjamin Netanyahu e pode apoiar alternativas políticas em Israel se o premiê insistir na guerra, avaliou Vinícius Vieira, professor de relações internacionais da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Vieira aponta que, com altos índices de desaprovação nos EUA e dificuldades econômicas, Trump busca cumprir a promessa de tirar o país de conflitos externos, pressionando Netanyahu por avanços concretos no processo de paz em Gaza.

Para Trump, é muito interessante que esse discurso de fim definitivo do conflito se sustente. Internamente, ele tem altas taxas de desaprovação. Na economia, está indo muito mal. Ele tem 53% de desaprovação, o que é muito ruim para um presidente no seu primeiro ano de mandato.

Ele tem que sinalizar para a população americana que cumprirá essa outra promessa, que é tirar os EUA de guerras que não interessam diretamente ao público americano. Ele parece estar disposto a isso.

Aí chegamos à questão de Israel, que é pressionar Netanyahu ao limite. Há a questão do fornecimento de armas e equipamentos militares, que impacta muito Israel. Embora o país seja muito avançado na sua própria tecnologia militar, ainda há uma dependência da tecnologia e de equipamentos produzidos em solo americano. Vinícius Vieira, professor de relações internacionais

O professor avalia ainda que Trump pode fomentar novas lideranças em Israel, caso Netanyahu siga pressionado por escândalos e desgaste político.

No segundo ponto, embora isso não esteja no radar agora das análises e dos fatos se desenrolando, por que Trump não pode fomentar uma força alternativa a Netanyahu à medida em que ele for pressionado pela opinião pública israelense em função de casos de corrupção da tentativa de interferência no poder judiciário?

Pode acontecer esse fenômeno de que, tal como aparentemente aqui no Brasil o Bolsonaro está sendo abandonado pelo Trump, ele pode sinalizar para o Netanyahu: 'se você insistir nessa guerra estúpida, vamos abandoná-lo e procurar fomentar uma força alternativa dentro da política israelense'.

Quais são esses nomes em potencial? Não há nenhum no radar, mas os EUA têm um poder de barganha suficiente para tentar implementar uma agenda pacífica ali no Oriente Médio por meio dessa estratégia. Trump não tem pudores e já demonstrou que, mais do que estar comprometido de modo incondicional com outros populistas de direita, ele quer acima de tudo recuperar a centralidade dos EUA no sistema internacional e hoje ele deu aí uma grande demonstração de força.

Esse acordo foi costurado sem as potências emergentes mais fortes, ou seja, sem China e Rússia. Também devemos entender o atual contexto nesse sentido. É um ponto para os EUA de Trump em contraponto à Rússia de Vladimir Putin e, claro, à China de Xi Jinping. Ou seja: os EUA se afirmam como a grande potência no Oriente Médio, capaz de produzir um acordo que todos esperam ser duradouro. Mas Trump, ao que tudo indica, não vai salvar Netanyahu a todo custo. Vinícius Vieira, professor de relações internacionais

'Reconstrução de Gaza pode gerar neocolonialismo', alerta Vinícius Vieira

A dependência de capitais do Golfo e dos EUA pode levar ao neocolonialismo econômico em Gaza, alerta Vinícius Vieira; ele aponta riscos de que interesses externos se sobreponham às necessidades locais após o cessar-fogo.

O grande risco é sempre quando temos uma simetria de poder. O acordo que foi assinado hoje não é nada transparente. Ninguém teve acesso ao conteúdo dele. Tudo indica que há uma aliança entre EUA de um lado e esses países árabes de outro para explorar ao máximo as oportunidades imobiliárias.

Nesse sentido, podemos ter uma relação neocolonial de árabes para árabes. Ou seja, desses três países em particular [Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar] aliados com os Estados Unidos explorando a população palestina e de Gaza. Um neocolonialismo direto, com base nessa relação de assimetria econômica, é um grande risco para os palestinos. Vinícius Vieira, professor de relações internacionais

