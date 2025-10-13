Topo

Notícias

Trump pede indulto para Netanyahu em ações judiciais abertas em Israel

13/10/2025 11h53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Parlamento israelense, nesta segunda-feira (13), um indulto para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, processado em três casos distintos por corrupção.

Em um deles, o premiê e sua esposa são acusados de aceitar mais de 260.000 dólares (R$ 1,4 milhão, na cotação atual) em itens de luxo como charutos, joias e champanhe de bilionários em troca de favores políticos.

"Charutos e champanhe, quem se preocupa com isso?", brincou Trump aos parlamentares. "Tenho uma ideia, senhor presidente", disse a seu contraparte israelense, Isaac Herzog. "Por que não lhe concede um indulto?", acrescentou.

"Isso não estava no discurso, como provavelmente imaginam. Mas gosto deste cavaleiro que está ali", afirmou, apontando para Netanyahu.

O primeiro-ministro israelense negou reiteradamente qualquer má prática nos três processos, que seus seguidores consideram ter motivação política.

Netanyahu também é acusado de negociar uma cobertura mais favorável de dois veículos de comunicação israelenses nos outros casos.

Durante seu mandato atual, que começou no fim de 2022, o premiê propôs amplas reformas judiciais que, segundo seus rivais, buscam enfraquecer o poder dos tribunais.

Esta tentativa desencadeou protestos em massa que terminaram com o início da guerra em Gaza, provocada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

bur-smw-glp/dc/sbk/dbh/rnr/yr/aa

© Agence France-Presse

