Trump pede ao presidente de Israel que perdoe Netanyahu

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao presidente israelense Isaac Herzog, na segunda-feira, que perdoe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção, durante um discurso no Parlamento israelense em Jerusalém.

Durante um discurso de mais de uma hora, Trump disse:

"Ei, eu tenho uma ideia. Senhor presidente, por que o senhor não dá a ele um perdão? Charutos e um pouco de champanhe -- quem diabos se importa?", referindo-se às acusações de fraude, suborno e quebra de confiança, que Netanyahu nega.

Netanyahu foi indiciado em 2019 em três processos, um dos quais inclui o recebimento de quase 700.000 shekels (US$210.000) em presentes de empresários, incluindo champanhe e charutos.

O presidente de Israel desempenha um papel amplamente cerimonial, mas ele tem autoridade para perdoar criminosos condenados se houver circunstâncias incomuns.

No entanto, não houve nenhuma decisão no longo julgamento de Netanyahu, que começou em 2020 e foi interrompido com frequência durante dois anos de guerra e agitação no Oriente Médio. Ele se declarou inocente e negou qualquer irregularidade.

Em junho, Trump pediu que o julgamento de Netanyahu fosse cancelado. Netanyahu classificou sua provação legal como uma caça às bruxas de esquerda com o objetivo de derrubar um líder de direita eleito.

(Reportagem de Steven Scheer)