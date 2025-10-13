Trump está a caminho de se encontrar com Xi na Coreia do Sul, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul, à medida que os dois lados diminuem as tensões sobre as disputas comerciais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira.

"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

"O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do partido, Xi, na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada."

(Reportagem de Susan Heavey e Doina Chiacu)