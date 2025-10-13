Topo

Trump diz que premiê italiana é 'linda' durante cúpula de Gaza

13/10/2025 17h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a beleza da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, única mulher entre os líderes presentes na cúpula sobre Gaza, realizada no Egito nesta segunda-feira (13).

"Não tenho o direito de dizer isso, porque normalmente pode significar o fim da carreira política de alguém se o disser, mas ela é uma mulher linda", afirmou Trump em seu discurso durante a conferência, que ele copresidiu e cujo objetivo era garantir o acordo entre Israel e o Hamas para pôr fim à guerra em Gaza.

Na foto oficial do evento, que reuniu cerca de 30 dignitários de todo o mundo, a dirigente italiana de 48 anos era a única mulher.

Trump hesitou e depois disse: "Vou me arriscar", enquanto procurava o olhar de Meloni.

"Onde ela está? Não se importa se eu disser que é bonita? Porque é verdade", afirmou o presidente de 79 anos, que já se casou três vezes.

"Ela é muito respeitada na Itália. É uma política muito bem-sucedida", acrescentou Trump.

De pé logo atrás dele, a chefe de governo limitou-se a sorrir.

Trump é conhecido por suas declarações sexistas, às vezes bastante grosseiras, sem que isso tenha afetado sua carreira política.

Em 2016, foi eleito presidente pela primeira vez, um mês após a divulgação de um vídeo em que se gabava de usar sua fama para "agarrar" mulheres pelos genitais.

dk/jhb/eg/am

© Agence France-Presse

