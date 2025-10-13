Trump diz que "longo pesadelo" acabou para israelenses e palestinos

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que um "longo pesadelo" finalmente chegou ao fim para israelenses e palestinos após a primeira fase do cessar-fogo em Gaza e do acordo de reféns firmado entre Israel e o Hamas.

"As forças do caos que assolaram a região foram totalmente derrotadas", disse ele em um discurso no Parlamento israelense.

Trump foi brevemente importunado por um membro de esquerda do Knesset, que foi prontamente retirada.

(Reportagem de Steven Scheer)